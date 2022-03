Localizan a menores extraviados

Salieron a vender pozol y no encontraron como regresar a casa

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Dos menores extraviados fueron localizados cuando se encontraban sentados sobre la banqueta en el cruce de las calles doctor Manuel Velasco Suárez y 12 de octubre, de la colonia La Isla, en San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con el informe policial, a las 22:30 horas los elementos tuvieron a la vista a una niña de 10 años de edad, de identidad resguardada con iniciales E. M. C. y a un niño de ocho años con iniciales C. M. C. quienes al ser entrevistados, manifestaron que habían salido de su casa para vender pozol en la zona centro de la ciudad, pero que no se dieron cuenta del horario y al querer regresar no lograron ubicarse para abordar el transporte público.

Paramédicos de Protección Civil municipal realizaron la valoración física de los menores, descartando lesiones, por lo que de inmediato policías municipales los trasladaron a su domicilio ubicado en la colonia Molino Utrilla, donde finalmente fueron entregados a su mamá, de nombre Lucía “N”, quien acreditó la identidad y parentesco de sus hijos.

Los policías exhortaron nuevamente a padres y madres de familia a fortalecer el cuidado de sus hijos, sobre todo de los más pequeños, quienes son los más vulnerables de sufrir accidentes, dentro o fuera del domicilio e incluso, de ser víctimas de alguna conducta ilícita de difícil o imposible reparación.