“Manaco” se deslinda de grupo de choque

El diputado federal asegura ser ajeno a las acciones en el mercado Las Lomas

Edgar Castillo / Corresponsal Diario de Chiapas

Tonalá, Chiapas.- Manuel Narcía Coutiño «Manaco», diputado federal y ex presidente municipal de Tonalá, aclaró que no alborota a ningún grupo de choque para desestabilizar la paz y el orden en el mercado Las Lomas.

“Me dirijo en esta ocasión al pueblo tonalteco debido a lo que circula en voz populi del pueblo. Muchos conocen mi trayectoria empresarial y política, saben quién y cómo soy, jamás voy hacer lo que no quiero que me hagan, así que con toda franqueza les aclaro que no tengo nada contra el alcalde de Tonalá, ¿qué ganaría?, nada señores, nuestras acciones buenas o malas siempre traerán consecuencias, y esa es la única verdad”, expresó.

“De corazón le pido a la gente que tiene alguna inconformidad con la administración municipal, que se acerquen y busquen el diálogo y la razón, el enfrentamiento no lleva a nada bueno cuando todo se puede solucionar dialogando y tomando acuerdos; pero debo aclarar que soy ajeno a lo que se me imputa por medios de comunicación que toda la vida me han atacado con mentiras tratando de confundir al pueblo”, prosiguió.

“Mientras tanto, seguiré trabajando por mi distrito, por la gente que menos tiene, por los enfermos y por todo el que me busca, siempre que puedo les extiendo mi mano y no de ahorita, en mis cinco meses como diputado federal he ayudado gente como nunca, ahora mismo me encuentro en México cumpliendo con mi trabajo como legislador, y quiero pedirles que en estos momentos tan difíciles por la pandemia tratemos de cambiar, de ser más humanos, los cargos públicos son pasajeros y si no ayudas a tu pueblo, a tu gente que confió en ti, el pueblo mismo te lo reclamará, eso es de ley”, añadió.

Finalizó diciendo a sus adversarios políticos que no se preocupen, que cada quien tiene una formación política, exhortándolos a que se conduzcan por la vía de la paz y el orden, siendo buenos ciudadanos y contribuyendo a ayudar al pueblo tonalteco.