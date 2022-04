Marchan para pedir justicia por líder asesinado

Juan Carlos Jiménez Velasco fue asesinado el 24 de marzo de 2016

Janet Hernández/Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Integrantes de la Coordinadora Regional de la zona Altos de la Organización Indígena de Chiapas marcharon por las principales calles de esta ciudad, para exigir justicia y castigo para los asesinos de su líder, Juan Carlos Jiménez Velasco, asesinado el 24 de marzo de 2016.

El coordinador regional de dicha Organización, Lucio Jiménez Velasco, señaló que este crimen no puede quedar impune, «Juan Carlos era un joven con una vida por delante, va cumplir años su hijita, no se vale que gente de la delincuencia haga esas cosas, mandaron asesinar a mi hermano, no hay avance en la justicia, nos reprimen y detienen a nuestros compañeros, la marcha es para eso para pedir la libertad de nuestros compañeros».

Así también urgieron a las autoridades un alto a los hostigamientos, «tenemos demanda en contra de agresiones, pero ya cerraron el caso, ¿cómo es posible si hemos estado pidiendo justicia y no han detenido a los delincuentes?, ya estamos cansados, nos estamos preparando para otra movilización».

Más información en la edición impresa de mañana.