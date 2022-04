Mbappé reconoce que se quería ir del PSG

«A finales de julio dije que quería irme», lanzó Kylian Mbappé ante el micrófono de la radio RMC, confirmando por primera vez públicamente su deseo de dejar el París SG y retomando el episodio de su traspaso fallido al Real Madrid.

Es la primera vez que Mbappé se pronuncia al respecto después de su fallido traspaso al Real Madrid, que ofreció sin éxito 180 millones de euros para hacerse con los servicios del jugador en su último año de contrato.

Pero el PSG cerró la puerta a la salida de su estrella.

Yo dije, si no queréis que me vaya me quedo», aseguró Mbappé, quien no ha renovado su contrato, lo que le permitiría irse gratis el próximo verano (europeo).

La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de renovación, que no quiero hablar con Leonardo, no es verdad en absoluto. Me dijeron: ‘Kylian, ahora tú hablas con el presidente’ Nasser Al-Khelaïfi, afirmó el delantero parisino.

Con la información de: Excélsior