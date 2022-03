Médicos de hospitales privados siguen sin recibir vacuna contra COVID-19 en México

Médicos de hospitales privados siguen sin recibir la vacuna contra COVID-19 que ya circulan en México y que por ahora los doctores de clínicas privadas no pueden tener y ello genera enorme preocupación en el gremio tras casos de contagios y pérdidas de familiares en los últimos meses.

“Nos estamos jugando la vida pudiendo estar protegidos”, dijo el doctor Leobardo Castro, quien dirige una clínica privada en el Estado de México.

“Es muy triste ver que hay jubilados, personas de la tercera edad, maestros, profesionales que no están en primera línea de atención y ya están vacunados contra COVID-19 y uno, que trabaja a nivel privado y está en riesgo, no lo estamos”, criticó.

Leobardo es sólo uno de los tantos profesionales que trabajan en hospitales que no están considerados COVID-19, pero a diario atienden a pacientes sospechosos.

En junio, Castro se infectó con el coronavirus SARS-CoV-2, al igual que su esposa y uno de sus hijos.

“A mi esposa empezamos a darle tratamiento, pero se puso muy grave. Cuando la llevamos a clínica ya no saturaba (oxígeno) y me la llevé a un hospital en Ixtapaluca. Para la madrugada, ya había fallecido”, compartió.

SIN FECHA PARA VACUNARSE

El 24 de diciembre de 2020, México puso en marcha su plan de vacunación, el cual fue destinado exclusivamente a personal en primera línea de atención de hospitales públicos.

En los primeros días de enero, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que el personal de salud de hospitales privados también sería vacunado.

Sin embargo, las quejas de personal de instituciones privadas sobre no ser considerados para la inmunización se mantuvieron y a finales de enero, el Gobierno mexicano anunció el comienzo de la vacunación en maestros de Campeche.

Apenas el pasado 10 de febrero, durante una sesión de la Academia Nacional de Medicina, López-Gatell aseguró que “la vacunación incluyó al personal en el sector privado”.

Pero Castro asegura que el funcionario mintió. “A nosotros no nos han considerado, no estamos en ninguna lista, no hemos sido contactados”, afirmó.