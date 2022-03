Médicos son más infelices por pandemia

Según estudios del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Zubirán, y del Reporte Medscape 2021, Estados Unidos, 50% de los médicos y residentes dijeron que tenían el síndrome de Burned Out, pero 79% de ellos admitió que lo tenía desde antes de que iniciara la pandemia.

Natasha Alcocer Castillejos, siquiatra del Instituto Nacional de Nutrición, explicó que antes de la pandemia, 28% de los médicos dijo que vivía feliz, mientras que, durante la pandemia, sólo 15% dijo estar en ese estado de ánimo.

Los médicos con mayor afectación son los que se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Del reporte Medscape 2021, 13% de los médicos encuestados admitió haber tenido pensamientos suicidas, lo que coincide con la encuesta entre residentes que realizó el Instituto Nacional de Nutrición, también con 13% de jóvenes en esta situación.

En tanto, la encuesta de Medscape arrojó que 52% de los médicos no considera “suficientemente graves sus síntomas”, 46% considera que puede lidiar adecuadamente con sus problemas, sin consultar a un profesional, 40% se dijo muy ocupado, 20% no quiere arriesgase a que otra persona se entere que fue a un sicólogo o un siquiatra, y 6% no confía en los profesionales de la salud mental.

GENERACIONES

En cuanto a grupos de edad, los milennials llevan el tema mejor que los baby boomers, ya que los primeros dijeron que le han contado sus ideas suicidas a amigos, colegas, o a un familiar, mientras los generación “X” lo mantiene oculto a amigos y colegas, y puede ser que se lo cuente a un familiar, y algunos van a terapia, pero los médicos de la generación “baby boomers” no cuentan sus molestias a ninguna persona, y no van a terapia.

Lo anterior, lo comentó Alcocer Castillejos durante la Semana Internacional por la Conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Con la información de: Excélsior