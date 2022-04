Mujer atacada por can pide ayuda

Denuncia que hasta el momento el dueño del animal no ha dado la cara

M de R / Diario Multimedia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La señora Maricela Velázquez Rodríguez fue atacada por un perro el pasado domingo 27 mientras se encontraba sola en el patio de su domicilio, realizando labores del hogar.

Derivado de este ataque y la falta de respuesta del propietario del animal, envió un comunicado donde relata el horror que vivió al momento del ataque.

“En un instante sentí como con una fuerza tremenda me desgarraba por dentro. Tenía a un perro furioso prendido a mi cuerpo, sus colmillos habían penetrado mi piel y mi fuerza no lograba separarlo ni un solo centímetro de mí, sino todo lo contrario”, comienza el texto.

La afectada comenta que conforme pasaba el tiempo sentía como se adentraba la dentadura del can en su piel con más fuerza, hasta que soltó su pierna, sólo para morder su brazo mientras le arañaba el cuerpo.

Asegura que el animal trataba de atacar su cuello y rostro, pero ella lo esquivaba, sin embargo alcanzó arrancarle un trozo de oreja, “sentí como la vida se me iba en un momento de dolor interminable, nadie me escuchaba, no sé cuánto tiempo pasó hasta que un vecino pudo escuchar mis dolorosas súplicas. Se armó de valor para enfrentar a ese ser que tenía sobre mí arrancándome la vida”, relata.

Doña Maricela cuenta que sintió esperanza al ver a su vecino, sin embargo, los esfuerzos de este también eran en vano ya que el animal no disminuía la furia de su ataque. Momentos después llegó el hijo del vecino, quien pudo asustar al perro, logrando que por fin la suelte.

La afectada se encuentra internada con profundas heridas y un dolor insoportable que requiere constante sedación.

“¡Soy Marisela, fui agredida en mi domicilio por una mascota canina y pido Justicia! por mí, por mi vida, por mi derecho humano, por mis ganas de seguir viviendo. Pido la intervención de las autoridades para responsabilizar al dueño del animal porque hasta el momento no ha respondido. Pido que mi voz sea escuchada, mi voz que pudo ser apagada con una mordedura más”, finaliza el texto.