Mujer pide ayuda a autoridades

Teme que su agresor pueda salir de la cárcel

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Preciosa «N», víctima de violencia familiar acudió al Palacio de Justicia la noche del sábado, para solicitar el apoyo de las autoridades para evitar que salga libre su ex pareja.

Aseguró que su agresor de nombre Alonso «N», se encuentra recluido en el Cerss 5 de San Cristóbal de Las Casas, quién fue detenido el día jueves en la zona norte, por pederastia cometida a su propia hija.

«Ese hombre le hizo mucho daño a mi familia por eso necesito que se haga justicia, no es la primera vez que me lastima, llevo 11 años con él, desde 2008, el me obligó a venir a su casa, nos separamos en 2018, me fui de San Cristóbal por miedo y ahora regresé para pedir justicia, siempre me amenaza a mí y a mis familiares con que sus parientes nos van a matar si denuncio», aseveró.

Por eso pidió que se castigue y no salga de la cárcel, «ya basta de violencia familiar, hay muchas mujeres que no denunciamos por miedo, tenemos derechos y debemos enfrentar a quienes nos agreden».

Finalmente, agregó que los familiares de su expareja llegaron a amenazarla, de que si no sale de la cárcel Alonso «N», le harán otras cosas, «pero no lo voy a permitir, porque tengo que proteger a mi familia y a mis hijos, por eso los responsabilizo si nos llega a pasar algo».