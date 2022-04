Neto Cruz recibirá un Cintalapa devastado

Martin Farrera asegura que es un trabajo duro que lo espera, pero no imposible

Marcos Ramos / Corresponsal Diario de Chiapas

Cintalapa, Chiapas.- Luego del proceso electoral del pasado 6 de junio, en este valle resultó ganador el abanderado de Morena, Ernesto Cruz Díaz, aunque en realidad, el profesor recibirá un municipio muy devastado en varios rubros.

Entrevistado por este medio de comunicación, Martín Farrera (activista cintalapaneco), dijo que los próximos cien días serán de mucha actividad para los próximos administradores del municipio. Tendrán que determinar quiénes serán las personas que van a encabezar el proceso de entrega recepción y analizar los perfiles de los funcionarios que estarán a cargo de las áreas que tiene el ayuntamiento, esto último sin duda es parte de las negociaciones que se dieron durante el proceso de campaña para sumar adeptos.

“Yo me pregunto si veremos nuevos rostros o habrá algunas personas que ya en su momento ocuparon cargos en otras administraciones, y eso no significa que no tengan capacidad y la oportunidad de hacerlo, recordemos que en este momento para el desarrollo del municipio se requiere de unidad, los resultados no serán inmediatos y debe prevalecer la paciencia y les explicaré las razones” sostuvo el activista.

Dijo que para poder avanzar, lo más seguro es que se pacte con empresas constructoras la ejecución de obras con recursos propios para finiquitar en cuanto haya disponibilidad del recurso y también se deberá iniciar el proceso de planeación respectivo y tener en el tiempo que estipula la ley el plan municipal de desarrollo, para saber los retos y metas que se llevarán a cabo en los próximos tres años y eso debe ser en consenso con la población a través de los talleres de participación.

“Es bien sabido de los procesos de laudos y adeudos a proveedores de muchas administraciones y que de una u otra manera tienen que enfrentarse, eso sin duda disminuye la disponibilidad de recursos para obras del municipio, a eso le sumamos el tema de CFE, el Socavón, Agua Potable y Alcantarillado, Seguridad pública, Activos y bienes del municipio, entre otros más”, aseveró el contador.

“Sin duda alguna, el reto para el profesor Ernesto Cruz Díaz no es fácil, sin embargo es algo que sí se puede enfrentar, dar soluciones siempre y cuando haya voluntad y todos los que lo acuerdan trabajen bajo el mismo objetivo, la ventaja que le veo es que tanto a nivel federal y estatal es el mismo color que gobierna y si a eso le agregamos una buena coordinación con los diputados federales y estatales le permitirá obtener mejores resultados, la única limitante que veo es que hoy en día, y lo hemos visto en los últimos tres años, ni el estado y ni la federación han invertido de manera extraordinaria en Cintalapa como se había hecho en años anteriores», finalizó.