El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en La Mañanera los avances sobre el plan de reconstrucción en la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero, tras los sismos de septiembre de 2017.

Restauración de inmuebles históricos afectados por sismos lleva avance de 50.4%

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, detalló que la reconstrucción de inmuebles históricos afectados por los sismos lleva avance de 50.4 por ciento, por lo que se prevé llegar a 99 por ciento en 2023, «viene otra etapa de restauración de esculturas y todo aquello que sufrió por el sismo». Y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que el palacio municipal de Juchitán lleva 30 por ciento de avance en reconstrucción.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que los daños del Ángel de la Independencia ya sólo son en la fachada y afirmó que el monumento estará listo para los 200 años de la conmemoración de la consumación de la Independencia.

No debe haber intocables: AMLO tras petición sobre juez ante ley eléctrica

López Obrador aseguró que no debe haber intocables, tras pedir que se revise la actuación del juez que frenó la aplicación de la ley eléctrica, «si lo determinan jueces, magistrados, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución porque no puedo ser yo complice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular».