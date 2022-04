El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

No hubo cosas graves que lamentar en Navidad, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los festejos de Nochebuena y Navidad transcurrieron con tranquilidad, ya que no hubo cosas excepcionales o graves que lamentar.

«Lo que tenemos en general es que hubo mucha tranquilidad, mucha paz, no hubo hechos lamentables, graves, desgraciadamente hubo delitos que se cometen, pero no hubo cosas excepcionales, así, graves que lamentar, pasó bien la Nochebuena, la Navidad», dijo en Palacio Nacional

En enero se cierra compra de refinería Deer Park; “tenemos el dinero”, dice AMLO

El Presidente aseguró que en enero se cerrará la compra de la refinería Deer Park, en Estados Unidos, pues afirmó que se cuentan con los recursos suficientes para liquidarla por el ahorro que se generó el año pasado. «Están dos opciones, liquidar deuda, se tienen los recursos para eso, reserva del presupuesto, por ahorro del año pasado y se apartó dinero para la compra de la refinería.

«Sí esa deuda se contrajo a intereses bajos, nosotros debemos pagar a intereses altos, Hacienda optaría en pagar en el tiempo que se contrajo, todo depende. Yo sí puedo decir es que en enero se liquida, en enero se cierra la operación», indicó.

AMLO defiende compra de refinería; “hay demora en crear energías alternativas», dice

El Presidente defendió la compra de la refinería Deer Park, luego de que se ha cuestionado mantener el uso de combustibles fósiles ante el impulso de los autos eléctricos, pues considera que otra de las realidades es que «no se ha avanzado lo suficiente para crear los sustitutos o las nuevas energías»

«¿Qué está pasando?, que hay una demora en que la creación de las energías alternativas, por ejemplo, los carros electrónicos es muy importante, ya los hay pero llevará más tiempo, la automatización lo mismo, los autos que no requieren conductor todavía falta resolver problemas de circulación en las ciudades de Estados Unidos, donde ya los hay y va a llevar tiempo, es lo mismo de la robótica, desde cuando nos dicen que ya no se va a contratar mano de obra, pues resulta que no», dijo.

Cometieron un error y deberían rectificar, dice AMLO al INE sobre revocación de mandato

López Obrador consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) cometió un error al oponerse a realizar la consulta ciudadana para la revocación de mandato, por lo que debería de rectificar su decisión, pues es una medida que ya está en la Constitución. «Debe ser la corte, tanto el tribunal como le poder judicial que resuelva, no penalizar nada, yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer, porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse, entonces, ya la corte dio un fallo, para que continúe el proceso de revocación de mandato, que se cumpla, con eso, porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes», afirmó.

“Se sobrepasó lo que exige la ley”, dice AMLO sobre firmas para revocación de mandato

El Presidente destacó que » a pesar de los obstáculos», se reunieron más de las 10 millones de firmas requeridas por la ley para realizar la consulta ciudadana de revocación de mandato e indicó que ahora, le tocará al INE que INE validar su autenticidad.

?«Que sea la gente la que decida, que sea el pueblo y ya se terminen las denuncias y este tipo de acusaciones y que ya se organicen, tengo información y agradezco mucho porque a pesar de esos obstáculos y la policía ya se reunieron 10 millones de firmas, se sobrepasó lo que exige la ley. Ahora va a corresponder a los del INE verificar las firmas, las que no sean auténticas, separarlas. Pero son muchísimas, la gente quiere se tomada en cuenta siempre», mencionó.

Con información de Milenio