No permitamos mentirosos e incapaces: AMC

La gobernanza está riesgo y se tiene que defender, manifestó el presidente del CEN priísta

No permitamos que lleguen al Gobierno quienes no tienen capacidad, quienes han demostrado que no saben y no pueden. Prometieron bajar la gasolina, la luz, el gas, solucionar los problemas de México, y mintieron. Aparte de ser mentirosos son incapaces. Por eso, les vamos a ganar con la fuerza de la militancia el próximo 6 de junio, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En su segundo día de gira de trabajo por Coahuila, el líder del partido tricolor señaló que la gobernanza está en riesgo y se tiene que defender. En el marco de los actos proselitistas, advirtió a representantes de los medios de comunicación que, en el tema de los cambios al Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se tiene que trabajar para que haya un equilibrio de poderes, fuerte y sólido.

El dirigente nacional, acompañado en todo momento por Rodrigo Fuentes Ávila y Martha Loera, Presidente y Secretaria General del Comité Directivo Estatal (CDE), acudió a eventos de campaña de los candidatos titulares y suplentes a Diputados Federales y alcaldes, de los municipios de Torreón, San Pedro, Madero, Viesca y Matamoros, en donde resaltó que el día de la votación tienen que llenar las urnas con la confianza de los ciudadanos, apoyar con toda la fuerza de la militancia para que ganen los candidatos priistas y de la coalición.

Alejandro Moreno pidió a los abanderados impulsar a las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, además de hablar con las familias, porque en Torreón no hay resultados, no hay programas para atender a la gente que más lo necesita y no hay servicios públicos. El trabajo de nosotros, dijo, es comprometernos y cumplir, de manera clara, “que los ciudadanos sepan que el mejor partido para gobernar, que da certeza y certidumbre ante los grandes retos del país, es el PRI”.

“Los mexicanos ya se dieron cuenta que los que tienen la experiencia para gobernar y dar resultados son los priistas, pero tenemos que decirlo allá, afuera. Tenemos un gobierno de Miguel Riquelme que apoya y que respalda y le cumple a La Laguna. Por eso, él es el mejor activo político que tenemos en la entidad”, aseveró el Presidente del CEN tricolor.

Al comentar sobre la alianza en la entidad con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ante la presencia de Mary Telma Guajardo, dirigente estatal de ese instituto político, señaló que con los perredistas se construye una plataforma para servir bien y que la gente les siga dando su confianza. Adelantó que, con el trabajo en unidad, Coahuila tendrá legisladores priistas y de la coalición, en la Cámara de Diputados, apoyando al estado para regresarle recursos que se le han quitado.

“El PRI está firme, está listo, está de pie. Los que dicen que estábamos en la lona no nos conocen porque sabemos ponernos de pie y el 6 de junio volveremos a ganar”, subrayó el también Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), después de recordar que el priismo de Coahuila dio una muestra de compromiso y trabajo, ya que con el triunfo de carro completo del año pasado se regresó el ánimo y el carácter al partido.