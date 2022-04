No permitirán que tome protesta

El grupo de auto defensa de Pantelhó decidió que Raquel Trujillo Morales no se convierta en presidente municipal

Janet Hernández / Corresponsal Diario de CHiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. – La mañana de este sábado el grupo de autodefensa ´El Machete´ del municipio de Pantelhó, no permitirá que Raquel Trujillo Morales tome protesta el próximo 1 de octubre como presidente municipal

«Hoy en el municipio de Pantelhó estamos en alerta, no vamos a permitir que vuelva la violencia por lo que hemos decidido que Raquel Trujillo Morales no podrá tomar protesta como presidente municipal este 1 de octubre, es un acuerdo de las comunidades de Pantelhó, le avisamos a este personaje que no vamos a permitir que entre a nuestro municipio, fuera Raquel y toda su familia”, expresaron.

Mientras tanto, Raquel Trujillo Morales, anunció que tomará protesta el próximo 1 de octubre como presidente municipal constitucional de Pantelhó, porque el pueblo así lo decidió en las pasadas elecciones del 6 de junio, donde fue elegido democráticamente junto con su planilla.

Cabe señalar, que el grupo de autodefensa y los habitantes de comunidades indígenas mantienen retenidos a los 27 hombres en la comunidad de San José Buenavista Tercero, para presionar al Gobierno del Estado y este primero de octubre Raquel Trujillo no tome protesta como presidente municipal.