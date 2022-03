Daños materiales, el saldo

Darinel González/Corresponsal Diario de Chiapas

Tapachula, Chiapas.- Alrededor de las 9:40 horas, elementos de Tránsito acudieron al bulevar Cafetales, contra esquina de una tienda de conveniencia, donde una camioneta Honda, tipo CR-V, se impactó contra un vehículo Volkswagen, tipo Polo, color gris.

Las primeras investigaciones atribuyen el accidente a Óscar “N”, conductor de la camioneta, quien no respetó el límite de velocidad, chocando sorpresivamente a Verónica “N”, chofer del vehículo Volkswagen. Autoridades no reportaron personas lesionadas. Sin embargo, los involucrados no lograron llegar a un acuerdo, necesitando la participación de las aseguradoras.

Más información en la edición de mañana.