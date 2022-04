“Nos discriminan por ser indígenas”: Pérez Díaz

– Mujer recibió mala atención en el Hospital Básico Comunitario

Marcos Ramos/Corresponsal de Diario de Chiapas

Cintalapa, Chiapas.- Aun siendo Día Internacional de la Mujer, una fémina indígena recibió el peor de los tratos en el Hospital Básico Comunitario, donde fue ingresada en estado de gravidez.

Leonardo Pérez Díaz, originario del ejido indígena “Las Palmas”, dijo que a las 5:30 de la mañana del lunes, llevó a su familiar con trabajo de parto al nosocomio referido, “pensé que en pocos minutos me darían aviso del estado del bebé y de la madre, sin embargo, no fue así”.

“Al mediodía, los doctores me dijeron que a mi familiar se le habían bajado las plaquetas y que buscarían la forma de hacerle una transfusión de sangre”, explicó, pero una hora más tarde, los doctores cambiaron la versión, “nos dijeron que las cosas se habían complicado, que ya no podían hacer nada porque en este hospital no tienen las herramientas necesarias para atenderla como se debería, que buscarían trasladarla a Tuxtla en cuanto hubiera un espacio”.

Cerca de la medianoche arribaron médicos ajenos a este nosocomio para hacer uso del quirófano y poder intervenir a la femenina, ya que su temor principal era que, por tanto tiempo que había pasado, el bebé ya no tuviera signos vitales.

No obstante, el también presidente de la organización de comunidades indígenas denominado “El Cerro La Cachimba”, conformada por 13 comunidades, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que “centren su atención en la forma en que trabaja este hospital, porque en pleno Día Internacional de la Mujer, trataron con la punta del pie a una mujer por el hecho de ser indígena”.

“Es difícil de creer que en pleno siglo XXI aún se sigan discriminando a los indígenas, y en este hospital no es posible que un simple parto no pueda ser atendido porque el bebé traía enredado el cordón umbilical en su cuello”, apuntó.

“Aunque seamos indígenas tenemos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y deberíamos de ser tratados como tal, pero en este hospital tal parece que si no hablamos bien el español, nos dejan al último o nos tratan como les da la gana”, agregó molesto.

Por último, Pérez Díaz expresó que, si esto continúa así, se verán obligados a movilizarse todas las comunidades para exigir un mejor trato y hacer que el Hospital Básico Comunitario deje de hacer de menos a personas indígenas.