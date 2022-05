Obligan a pobladores a pagar

Denuncian que ejidatarios están cobrando una cuota de 500 pesos a los que no participen en el bloqueo

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

Altamirano, Chiapas.- Pobladores de la cabecera municipal de Altamirano, denunciaron que están siendo obligados a participar en el movimiento que mantienen ejidatarios de esta localidad, quienes permanecen obstruyendo las tres entradas principales de Altamirano desde el pasado 30 de septiembre, esto, ante la inconformidad de las nuevas autoridades que encabeza Gabriela Roque Tipacamú, quien hasta la fecha no ha tomado protesta.

Informaron que, ejidatarios están visitando los domicilios para pedir una cuota de 500 pesos por familia, o en su caso participar en los bloqueos carreteros que mantienen instalado en la zona, presuntamente el dinero será utilizado para reparar una bomba de agua.

“Se reunieron en el parque central los ejidatarios, acordaron que los que no están participando en el bloqueo van a pagar 500 pesos, el dinero según es para reparar una bomba de agua que se quemó, como no hay presidente en Altamirano por eso a nosotros nos van a pedir la paga, mucha gente no tiene, no sé qué vamos a hacer, pedimos al gobierno que solucione este problema”, denunciaron en entrevista telefónica.

Agregaron que no pueden salir a las calles, no pueden salir a cargar leña, porque al ser sorprendidos serán detenidos y encarcelados en el ejido, “tenemos miedo salir, tienen gente vigilando en las calles, ya no hay comida, el mercado y las calles están vacíos”.

Finalmente, urgieron a las autoridades competentes buscar una solución a este grave problema, de lo contrario podría estallar un conflicto o enfrentamiento entre ejidatarios y tojolabales, “los tojolabales ya han dicho que no se van a dejar, porque ellos no han podido llegar a Altamirano para vender sus mercancías, están muy enojados, ya no tarda que Altamirano se llene de sangre, aún es tiempo de solucionar el problema”.