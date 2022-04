Ocosingo participa en Simulacro

Ciudadanos y comercios respondieron al llamado de Protección Civil

Soydi Rodríguez / Corresponsal Diario de Chiapas

Ocosingo, Chiapas.- Decenas de comercios y ciudadanos siguieron los protocolos marcados por esta Protección Civil en el Mega Simulacro Nacional.

Algunos comercios mejoraron el tiempo de salida de los empleados, mientras que otros no permitieron el acceso de los clientes para que todos participaran en esta actividad.

Jorge Antonio Korzi León dio a conocer que está actividad contó con la participación del Hospital 20 Camas, IMSS, clínica COVID, tiendas comerciales y las familias de la zona centro, así también, señaló que se seguirán realizando trabajos de capacitación para que los ciudadanos tengan conocimiento de que hacer en caso de un sismo no correr no gritar no empujar.