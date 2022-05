Otra protesta de migrantes en Tapachula

Piden les den permisos de tránsito por México, el INM responde que sólo atenderá bajo normativas y de manera ordenada

José Cancino / Corresponsal Diario de Chiapas

Tapachula, Chiapas.- Un marcha y protesta encabezada por unos 500 migrantes culminó este martes en las instalaciones de la estación Migratoria Siglo XXI, al norte de la localidad.

Los extranjeros partieron desde el parque central de la ciudad y se colocaron cadenas en las manos, para hacer alusión a lo que denominan es la cárcel migratoria que viven en Tapachula.

Los inconformes pidieron al gobierno mexicano les otorgue permisos de tránsito por el país, así como la liberación inmediata de muchos internacionales que, según, permanecen en el interior de esa estación.

“Hui de Venezuela por una dictadura en mi país porque no me quería morir allá y he llegado a México con la intención de poder encontrar otra oportunidad de vida”, dijo un ciudadano venezolano.

En respuesta, el INM en Chiapas ha señalado que dará la atención oportuna a las personas que cumplan con los requisitos para legalizarse en México, sin embargo, reprobó que las protestas se intensifiquen movidas por líderes que buscan deteriorar aún más a los cientos de migrantes en el sur del país.

En la protesta participaron centroamericanos, cubanos, haitianos, sudamericanos y hasta africanos que han comenzado a llegar a territorio nacional.

Lorena Manrique, una mujer originaria de Nicaragua que viaja acompañada de su hijo de siete años, expuso que la situación en su país es cada día peor, por lo que tuvo la necesidad de emigrar por varios países de Centroamérica hasta llegar al sur de México donde actualmente intenta encontrar un permiso que le permita llegar hasta la frontera norte.

La situación de cientos de migrantes se replica en estos momentos en el sur de México, sin que hasta el momento haya una salida óptima al trámite de los extranjeros, que cada día intensifican más sus protestas.

A esto se suma la situación crítica por contagios de COVID-19, y que no existe control en la zona centro de la localidad, lo que ha propiciado el malestar de los empresarios en el primer cuadro de la ciudad.