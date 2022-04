Pandemia, factor de depresión en adultos

Esta enfermedad ya cobró la vida de una persona de la tercera edad en Chiapas

Ramiro Gómez / Corresponsal Diario de Chiapas

Copainalá, Chiapas.- Al menos diez casos de depresión derivadas por COVID-19, principalmente a personas mayores de 40 años de edad, dio a conocer la psicóloga del Ayuntamiento de Copainalá, Brenda Villar Sánchez.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se celebra el 13 de enero, afirmó que la depresión es una enfermedad de trastorno mental que debe ser identificada inmediatamente, de lo contrario muchas personas son conducidas al suicidio.

La psicóloga recomienda acudir a los especialistas para iniciar con el tratamiento, actualmente en el municipio se ha identificado también que las niñas, niños y adolescentes presentan cuadros de depresión derivado por la pandemia.

“Hay personas que vienen por ese problema y caen en depresión, en tristeza, angustia, es decir me voy a enfermar, me voy a morir, me siento mal, será que me voy a quedar así, qué voy a hacer, no sé qué hacer. Tengo como diez personas mayores de 40 años que les preocupa y padecen de la depresión, crean enfermedades de que se van a enfermar. Lo que recomendaríamos es de que busquen ayuda, que vengan acá al DIF, tenemos totalmente gratuito toda la atención psicológica y la fisioterapeuta también”.

Comentó que es una enfermedad que causa daño al organismo, pensamientos, cambio de ánimo, trastorno alimenticio, insomnio, que puede conllevar al surgimiento de otras enfermedades: estrés, fobias, ansiedad y en el peor de los escenarios al suicidio.

Villar Sánchez, dijo que ante cualquier síntoma mencionado es importante buscar apoyo, recordó que hace dos meses comenzó a apoyar a una persona de la tercera edad, sin embargo, dejó de existir esta semana debido a que presentaba una depresión muy avanzada.

“Ayer nos enteramos que una abuelita falleció y fue por culpa de la depresión, nos contaba que tenía como diez u once hijos y nadie se hacía responsable de ella, prácticamente quedó encamada, la tristeza, el vacío como ella decía, yo siento un vacío en el alma que ni si quiera sé cómo llenarlo, ella estuvo en depresión como dos meses y ayer nos enteramos que lamentablemente falleció”.

El 13 de enero se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad.

La depresión incide notablemente en las tasas de mortalidad y morbilidad. Impacta a personas de todas las edades y de manera muy significativa a adolescentes y personas de la tercera edad.