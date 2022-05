El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Pandemia sigue causando estragos: AMLO llama a población a vacunarse

El mandatario lamentó que, a pesar de que se ha avanzado en el Plan Nacional de Vacunación contra la pandemia de covid-19, ésta continúa generando estragos en México, por lo que reiteró su llamado a la población para recibir las dosis necesarias para protegerse. “En general vamos bien afortunadamente, desde luego, todavía sigue haciendo estragos la pandemia, pero ya están disminuyendo los contagios y lo que más nos importa: hay una disminución en fallecimientos. Hacer el llamado a todos de que se vacunen, todavía es posible y es necesario, muy importante”, indicó.

México se acerca al “punto mínimo absoluto” de la pandemia: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que si continúa la reducción en contagios, hospitalizaciones y muertes derivadas del covid-19, México se acercará al “punto mínimo absoluto” de la pandemia. Añadió que, actualmente, sólo se encuentran activos el uno por ciento de los casos. “Abrimos la 40 con una reducción de 24 puntos porcentuales, llevamos 11 semanas con reducción de esta magnitud, la incidencia de casos es menor al punto mínimo que estuvimos en la primera y la segunda ola. Si esto se mantiene para la próxima semana, estaremos en el punto mínimo absoluto de la pandemia”, resaltó.

Esta semana llegarán al país más de 9 millones de vacunas anticovid: Ssa

Junto con un donativo de Estados Unidos por 3.8 millones de dosis de AstraZeneca, esta semana llegarán a México 9 millones de vacunas contra el covid-19, según López-Gatell. Ae acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, el lote llegará a Toluca, y se trata del resultado de la comunicación del Presidente con el mandatario estadunidense, Joe Biden. “Recibido 130.6 millones de vacunas de las siete clases de vacunas autorizadas y en la última imagen calendario programado tenemos 9.3 millones de dosis (para esta semana). Hoy estaremos recibiendo un donativo de Estados Unidos de vacunas de AstraZeneca”, dijo.

Vacunación contra influenza se aplazó al 3 noviembre, explica López-Gatell

Ante la mínima circulación del virus H1N1 en el hemisferio norte, el gobierno de México decidió aplazar la vacunación de la influenza hasta el 3 de noviembre, dio a conocer el subsecretario de Salud. De esta manera, señaló que hay más tiempo para terminar de inmunizar contra el covid-19 y evitar confundir a la gente, pero recordó que los biológicos se pueden usar a la vez. “Se ha notado en el hemisferio norte lo mismo que la temporada anterior: que es una reducción casi absoluta de influenza. (…) No queremos confundir ni distraer al personal, no hay problema con que se puedan usar las vacunas en la mismas personas. Quien se vacunó contra el covid-19 se puede vacunar contra la influenza”, explicó.

Es ilegal que empresas pidan certificado de vacunación para laborar: Ssa

López-Gatell recordó que no está establecido en la ley que las empresas soliciten a sus empleados el certificado de vacunación contra el covid-19, por lo que de hacerlo estarían incurriendo en una práctica ilegal. Reiteró que el documento fue creado para facilitar el tránsito de personas viajeras a otros países y, aunque considera que no tiene solidez científica, algunas naciones los han establecido como requisito. “Si a alguien le piden certificado de vacunación como requisito para reincorporarse a labores se está cometiendo una falta, no es legal condicionar el acceso al trabajo. La Secretaria de Salud no ha establecido requisito de que se tenga vacunación para regresar al trabajo”, argumentó.

AMLO enviará carta a OMS para pedir que se acelere aprobación de vacunas

El jefe del Ejecutivo federal criticó que a pesar del llamado que hizo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la semana pasada para que se aprueben las vacunas contra el cvoid-19 Sputnik V y CanSino, todavía no cuenten con la autorización del organismo. Por ello, enviará una carta formal para solicitar que se aceleren los procesos. “En la OMS, tratándose de una organización de salud, es una ineficiencia. Ya llevamos diciéndolo una semana y no hay respuesta. Les pedí al doctor (Jorge ) Alcocer y Hugo (López-Gatell) que me hicieran un formato de carta y hoy me la van a entregar. Voy a firmarla para que formalmente se solicite a la OMS que apruebe, o que no apruebe, sería muy improbable. Yo espero que enviando la carta se aprueben y se apliquen”, recalcó.

AMLO estima terminar de vacunar a mayores de 18 años próximo martes

López Obrador estimó que el próximo martes se llegará a la meta de vacunar a todos los mexicanos mayores de 18 años al menos con una dosis contra el covid-19. El mandatario hizo un llamado a la población a participar en la jornada nacional de vacunación y pidió recapacitar a quienes habían decidido no protegerse contra la pandemia. “Para finales de esta semana, para el martes, en ocho días espero decirles que se cumplió con la meta, esto es lo que podemos comentar. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina se han hecho cargo de aplicar estas dosis y ya en cuatro o cinco días, se lleva un avance del 65 por ciento”, declaró.

AMLO pide a los gasolineros mantener los precios del combustible ante subsidios

Ante el aumento de los precios en el petróleo, el Presidente llamó a los dueños de las gasolineras para que ocupen el subsidio que da el gobierno y la reducción de impuestos para que no aumenten los precios de los combustibles, y estos apoyos se vean reflejados en las compras de los consumidores. Remarcó que la mayoría lo está haciendo, actuando de manera responsable. “Aprovecho para pedirles a los gasolineras, que si pagan menos impuestos es para que mantengan el precio, para que no se queden ellos con ese subsidio, sino que se traslade al consumidor. Lo están haciendo la mayoría, si no podríamos nosotros mantener la estabilidad en los precios, porque un mecanismo para que no aumente el precios es el IEPS”, comentó.

AMLO avala ratificación de secretario de seguridad en Sinaloa

El Presidente recomendó al gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que el actual secretario de seguridad de ese estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, permanezca en el cargo cuando inicie la nueva administración, pues dijo que está avalado tanto por el Ejército como por la Secretaría de Marina. “En el caso de Sinaloa, es una recomendación que se le hizo al gobernador porque el secretario de seguridad ha venido trabajando bien y está respaldado tanto por la Sedena como por la Marina, así de claro”, dijo.

Reunión con enviado presidencial de EU para el clima, fue buen encuentro: AMLO

Ayer, López Obrador se reunió con John Kerry, enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, para analizar los avances en el programa Sembrando Vida en la frontera sur, y analizar la posibilidad de ampliarlo a Centroamérica. Tras el encuentro, el mandatario señaló que fue una muy buena reunión. “Fue una muy buena reunión, John Kerry fue muchos años senador en Estados Unidos, fue jefe del departamento de Estado, (…) por eso lo nombró el presidente Biden como su representante en el tema del clima y llevar a cabo acciones, es un agente muy importante, inteligente, profesional, amable, con gran respeto hacia México”, declaró.

