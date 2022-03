Piden clases presenciales en la EST 1

Padres de familia solicitan a los maestros volver a las aulas según resultados de una encuesta

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- El Comité de padres de familia pidió a maestros regresar a clases presenciales en la Escuela Secundaria Técnica número (EST) número 1, «Lázaro Cárdenas del Río», en San Cristóbal de Las Casas, así lo dio a conocer la mañana de este lunes.

En conferencia de prensa, los integrantes del Comité exhortaron a los maestros a que se presenten a sus labores, porque después de una encuesta, un alto porcentaje de padres de familia está de acuerdo en que sus hijos regresen a clases presenciales.

Martín Edilberto Suárez López, presidente del Comité de padres de familia de la EST 1, dijo que fueron 316 padres de familia que votaron a favor de las clases virtuales, 357 presenciales y 278 mixtos, que son las tres modalidades que se están implementando con el apoyo de la dirección de la escuela.

Agregó que este año la mayoría de los padres de familia votó por el regreso a clases presenciales, «desafortunadamente tuvimos la situación de maestros de que no querían regresar a clases presenciales».

Ante esta situación, agregó que el Comité de padres de familia está trabajando de la mano con la dirección de la institución, aclarando que no están de lado de los maestros, ni de los directivos, sino de los alumnos que les interesa su aprendizaje.

«Si la encuesta hubiera arrojado el «no vamos», pues no vamos, estamos a favor de la salud de nuestros hijos, todos somos padres, me decía una señora yo prefiero que pierda el año mi hijo y no que se enferme, pero también, no van a la escuela pero si van al cine o a pasear al centro», expresó.

Por ello, pidió a los maestros que se pongan la mano en el corazón y regresen a las aulas a clases presenciales, porque las escuelas de prescolar y primaria están trabajando con una capacidad de un aproximado del 25 por ciento del alumnado y en esta secundaria, que tiene la capacidad en cuanto a espacios y medidas de seguridad, no se está llevando las clases como se debiera.

«En la escuela se implementaron todas las medidas de seguridad e insumos necesarios, por eso queremos exhortar a los maestros que se pongan la mano en el corazón, nos interesa que nuestros hijos reciban las clases como es, la preocupación es para los padres que ya tienen hijos que van a egresar este año y en las prepas para sacar fichas piden un promedio y si no se les da mayor atención a ellos no lo van a lograr”, finalizó.