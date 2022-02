Piden regular casas de empeño

Aseguran que podrían estar comprando objetos robados

Marcos Ramos/ Corresponsal Diario de Chiapas

Cintalapa, Chiapas.- En 2016, en la colonia La Esmeralda identificada como una zona insegura, se registró un robo a casa-habitación, en donde los delincuentes se llevaron una televisión de 48 pulgadas.

Cinco años después, el afectado Carlos Rodríguez, encontró el equipo en exhibición para su venta en una casa de empeño denominada Empeño Fácil, situada a unos pasos del Parque Central.

La víctima al no tener dudas que era la que le habían robado, se fue a su casa porque aún tenía guardada la factura, el control y las bases donde estaba atornillada. Al ingresar a la tienda referida pidió hablar con el gerente y le comprobó que la pantalla que vendían era suya. Ya que le mostró la factura, el control y la base. Por tanto, exigió que se la devolviera porque se la habían robado.

“El encargado me dijo que no había forma de que me la devolviera, que si yo quería que me presentara ante el Ministerio Público a poner mi denuncia, pero me aclaró que si alguien la llegaba a comprar, ellos la venderían”, comentó el afectado.

Subrayó que en su momento sí presentó su denuncia en la instancia competente por el delito de robo, pero que la copia que le dieron ya no se veían los números de la carpeta de investigación y por ese detalle, el Ministerio Público no podría saber si ya existía un registro o no.

El afectado pidió a la Profeco o a la instancia competente regular este tipo de negocios. Él aseguró que podrían “trabajar” con los delincuentes, ya que al tener su pantalla significa que quien la empeñó no presentó factura y por lo tanto, dejan en claro que en ese negocio compran objetos robados o de dudosa procedencia.