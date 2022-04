Piden un albergue para familiares de enfermos del Hospital de las Culturas

– Denuncian mala atención a los pacientes y desabasto de medicinas

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. – Familiares de pacientes internados en el Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, pidieron a las autoridades competentes la creación de un albergue para que tengan donde pernoctar mientras atienden a los pacientes, así como una farmacia donde puedan darles las medicinas que requieran de manera gratuita, ya que la mayoría son de bajos recursos.

Dijeron que sufren de las inclemencias del tiempo, hay algunas personas que están desde hace 5 meses, 3 o 1 mes y no tienen un lugar donde quedarse, muchos vienen con niños o adultos mayores, y con los fríos se enferman de las vías respiratorias.

«Sería bueno que ayudarán a las personas que están afuera con un albergue, hay niños, sufren por las heladas, no tenemos ni donde hacer nuestras necesidades fisiológicas, bañarnos, o un techo donde quedar. Somos de bajos recursos, pedimos a las autoridades competentes que construyan un albergue para los familiares de los enfermos, estamos por necesidad y no por gusto», indicó María de Lourdes, originaria del Bosque.

La mayoría denunció la poca o regular atención que han tenido sus enfermos y de la falta de surtimiento de medicamentos.

Berenice, quién tiene internado a su papá desde el fin de semana, dijo que desde que ingresó no ha recibido la atención que necesita, únicamente lo han estado tranquilizando, » nosotros estamos comprando bastante medicamento porque una enfermera nos dijo muy claro acá no hay, eso lo podemos conseguir, lo que necesitamos es el especialista que atienda a mi papá, y como nos pusieron muchas trabas, mi papá estaba muriendo y tuvimos que buscar a un especialista particular para que lo operarán».

Recalcaron que hay mala atención y negligencia por parte del hospital, «no entregan ni los estudios, hay buenas enfermeras, pero la mayoría son pasantes y no hay especialistas, que son los que se necesitan».

Otros indicaron que, si han recibido buena atención, pero no hay medicamentos y no cuentan con el recurso para conseguirlos, por lo que pidieron a las autoridades de salud y al gobierno de la entidad, abastecimiento de medicinas y el albergue.