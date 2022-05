Pobladores de Oxchuc, amenazan con cortar la señal

Mantienen un puesto de vigilancia en la entrada de esta localidad en Ocosingo

A través de un comunicado, los pobladores de Oxchuc dieron a conocer la inconformidad con la localidad de Abasolo, Tzajalá y Cuxuljá del municipio de Ocosingo. Desde el pasado jueves, mantienen un puesto de vigilancia en la entrada a estas localidades para impedir que las personas que sean de Oxchuc puedan pasar a Ocosingo. Asimismo, a las camionetas de pasaje se les impide el paso.

El siguiente aviso que ellos manifestaron dice “Camaradas de Oxchuc, si no los dejan bloquear en Tzajalá y Abasolo, mejor bajar la fibra óptica de una vez y no dejar pasar a los de Ocosingo. Aquí en el pueblo no hay nada, estamos tranquilos. Demos 24 horas para Ocosingo y con su gente, si no vamos con la fibra óptica. De por sí no tenemos la necesidad de viajar. Ahí en Ocosingo , más en san Cristóbal, estemos al tanto de lo que va pasar amigos oxchuleros”.