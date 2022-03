Policías arremeten contra manifestantes

Activistas del colectivo Voces sin Justicia fueron agredidas por agentes municipales que les impidieron el paso para llegar a la explanada del palacio municipal, cuando realizaban la marcha para recordar que los feminicidios y las desapariciones de personas siguen ocurriendo en la ciudad

Al grupo social se sumaron familiares de las víctimas de feminicidios y desaparecidos, quienes acudieron a la marcha para rechazar los feminicidios en la entidad, movilizándose desde el monumento a la mujer Mazatleca, ubicada en Olas Altas, hasta la sede del ayuntamiento, solo que antes de llegar a la explanada, la Secretaría de Seguridad Pública ordenó un cerco policiaco para que las manifestantes no llegaran al punto programado.

Con cruces rosas y lonas, exigían a las autoridades localizar a Glorymar, la enfermera de 26 años desaparecida en octubre de 2020, y de Mara Paulina, fémina asesinada en el malecón de la ciudad.

El agente de la policía turística Felipe Hernández, impidió junto con una columna de uniformados, que entraran por la avenida Ángel Flores, por lo que las activistas exigieron una explicación, pues otras personas sí podían hacerlo, pero por respuesta les dijeron que la forma en que se expresaban no era la correcta.

Mas adelante agentes femeninas intentaron detenerlas, y al llegar al edificio de la presidencia, cientos de policías las rodearon jalándolas de los brazos —a una de ellas incluso la tomaron del cuello pero fue rescatada por las activistas—, por lo que prefirieron irse al kiosco de la plaza República que se encuentra de frente para realizar su mitin.

En el lugar denunciaron que fueron agredidas por los agentes y gritaron “La policía no me cuida”, dado que las autoridades no dan respuesta a sus reclamos de búsqueda para encontrar a los feminicidas, y acusaron que en el caso del cuerpo de una mujer que fue localizada calcinada en junio del año pasado no han investigado su identidad.

Posteriormente, en el kiosco encendieron velas y colocaron cruces y fotos de la enfermera desaparecida, y luego siguieron al palacio y en la entrada extendieron otra foto de ella, al tiempo que colocaron solo una vela, mientras eran conminadas por los agentes policiacos a retirarse.

Alejandra Martínez, vocera del colectivo, acusó que la Comisión de Atención a Víctimas (CEAC) no las apoya para realizar las actividades que realizan, y solicitaron que la vicefiscalía atienda a las personas que denuncian casos de desaparecidos.

Con información de: La Jornada