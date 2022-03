Por segundo día consecutivo, migrantes toman de rehenes a tapachultecos

Empresarios exigen acciones inmediatas de las autoridades, para garantizar el derecho de los tapachultecos.

Programa de traslados del INM, una inversión millonaria que no dará solución al problema.

Tapachula.- Los tapachultecos se han convertido prácticamente en rehenes de personas extranjeras, que bajo el argumento de exigir sus derechos pisotean los derechos y las leyes de los mexicanos, esto debido a la ineptitud que han demostrado las autoridades responsables de manejar los temas migratorios.

Durante la tarde y noche del pasado martes y desde muy temprano de este miércoles, miles de migrantes, la mayoría haitianos, desquiciaron la ciudad de Tapachula al bloquear importantes vialidades, como el crucero del libramiento sur y la carretera que conduce a Puerto Madero, según ellos como medida de protesta por haber sido engañados, por el INM, con los supuestos traslados a otros estados de la república.

Los sectores de la sociedad han manifestado su decepción que ha generado la nula actuación de las autoridades, al permitir que los tapachultecos sean sometidos por los migrantes, quienes incluso han golpeado a los representantes de la ley como elementos de la Guardia Nacional.

“Es mucha la inversión millonaria para las Fuerzas armadas así como para el INM y de nada ha servido al permitir este tipo de invasiones, atentando contra la soberanía nacional.

Al respecto Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, de la Agencia Vuela, señaló en su cuenta de Facebook que es “Increíble como los haitianos ahora se convirtieron en la autoridad en Tapachula: desde esta mañana los migrantes mantienen bloqueado el paso hacia el aeropuerto, Puerto Chiapas”, por lo que se pregunta hasta cuándo van actuar la Guardia Nacional, Policía Estatal y la Policía Municipal, para hacer respetar los Derechos Humanos de los tapachultecos.

Y es que ahora el INM les prometió el traslado de migrantes, en autobuses, a otros estados de la república para continuar su trámite migratorio, estrategia que hubiera implementado desde un principio de la oleada migrante y habrían evitado un problema social como el que se vive actualmente, sin embargo lejos de ser una solución, se trata de una millonaria inversión que solo servirá para seguir retacando de migrantes al país, de los cuales no se sabe cuáles son sus antecedentes, ya que se han registrados actos delictivos como robos y hasta violaciones de parte de extranjeros, por lo que es necesaria la actuación inmediata de las fuerzas del orden de los 3 niveles de gobierno, sino esto se repetirá una y otra vez, “quien no conozca su cultura de violencia que continúe siendo permisible, pero después no se vale llorar”, señaló Alfredo Gálvez.

Por su parte el empresario José Antonio Toriello, lamentó el caos que provocaron los migrantes y pidió a las autoridades reaccionar de inmediato, antes de que la situación se torne trágica, “Tapachula un caos con los migrantes y nadie pone orden. Estarán esperando a que haya un estallido social? O que es lo que pasa con nuestras autoridades migratorias?”, externó a través de su cuenta de Facebook