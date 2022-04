Presentan decálogo para prevenir contagios de covid-19 en vacaciones

Adversarios usaron incendio en Arteaga y Santiago con fines políticos: AMLO

Ante los incendios reportados en Coahuila y Nuevo León, el Presidente sostuvo que su gobierno ha estado al pendiente y han tratado de sofocarlos pues no sólo actuarán para “tomarnos la foto”; al mismo tiempo, recordó que muchas de las acciones se han tomado con tintes electorales, aunque no sea así.

“He estado pendiente, pero como hay temporada electoral todo se aprovecha, quisieran que nosotros quedáramos mal, que se pudiese manejar en Coahuila de que no nos importó el incendio, que no nos interesó, que somos irresponsables, indolentes, pues no, desde que inicio el incendio tomamos las decisiones”, dijo.