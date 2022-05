Presidenta del Verde en Chiapas, pionera en reforma para combatir incendios forestales

Continúan trabajando por el cuidado del medio ambiente

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Ante las altas temperaturas que se registran en la entidad y ante la declaratoria estatal preventiva de roza y quema por la temporada de estiaje, la Presidenta del Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, conmino a la ciudadanía y autoridades a continuar trabajando por el cuidado del medio ambiente, desde una cultura de prevención en el hogar.

La dirigente estatal de este instituto político, destacó que como Presidenta de la Comisión de Protección Civil en la LXVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Chiapas, fue aprobada la Reforma al Código Penal del Estado de Chiapas en materia de incendios forestales, en el que además de endurecer la pena a quien cause incendios, se garantiza la protección de brigadistas y voluntarios que participen eventualmente en el abatimiento de las quemas.

Santiago Barrientos, señaló que esta problemática, no solo se puede dejar en manos de las autoridades y de la aplicación de la Ley, porque aunque todos actuamos responsablemente desde nuestras trincheras, la sociedad debe continuar con la prevención en acción desde casa, para evitar incendios en bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, ya que solo así podremos evitarán la perdida de suelo, como consecuencia de la devastación de la cobertura vegetal expuesta a la erosión generada por viento y lluvia, la destrucción del hábitat de la fauna silvestre, quienes tienen su fuente de alimentación y refugio, además de impedir la conservación de las plantas que generan oxígeno.

Añadió además, que no se debe pasar por alto las zonas urbanas, por lo que exhortó a darle mantenimiento a los patios baldíos, no arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera, terrenos abandonados o en medio del bosque, no tirar basura, las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol y no quemar basura en predios.

Asimismo lamentó las cifras dadas mediante el reporte del Programa nacional de prevención de incendios forestales, CENCIF, de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en donde se destaca que en lo que va del año 2021, Chiapas registra 119 incendios, ocupando el cuarto lugar del país con mayor superficie afectada.

Finalmente, la líder del verde en Chiapas refrendó el compromiso del partido para trabajar en el fomento de una cultura de prevención y concientización, al tiempo de impulsar y fortalecer acciones que impacten socialmente en la conservación del medio ambiente.