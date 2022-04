PRI reconoce transparencia y eficacia jurídica del IEPC y Gráficos Corona

El Representante Propietario del PRI, José Alberto Gordillo Flecha, manifestó su beneplácito por la transparencia con que el órgano electoral local y la empresa Gráficas Corona

En el acto Protocolario de la Declaratoria de conclusión del proceso electoral local ordinario 2021, efectuada dentro de la Sesión del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el Representante Propietario del PRI, José Alberto Gordillo Flecha, manifestó su beneplácito por la transparencia con que el órgano electoral local y la empresa Gráficas Corona (quien fue la encargada de imprimir el material electoral del proceso que culminó), abordaron la legítima inquietud de los partidos políticos derivado de algunas situaciones técnicas extraordinarias que surgieron en la impresión de dicho material, lo cual a pesar de que en algunos municipios y dentro del Consejo General provocaron una sensible preocupación, estas situaciones extraordinarias no fueron determinantes en los resultados del Proceso Electoral y la ciudadanía pudo ejercer su sufragio con plena libertad, transparencia y certidumbre, apuntó el Representante del PRI.

No fueron elecciones sencillas, se enfrentó un Proceso complejo comenzando por la pandemia del COVID 19, las estridencias entre los contendientes, un clima político social nebuloso; pero sobre todo, tiempos acortados para imprimir el material electoral lo que llevó a que la empresa Gráficas Corona enfrentara situaciones extraordinarias de carácter técnico que fueron afrontadas con total transparencia, profesionalismo y plena disposición para asumir los compromisos contractuales y jurídicos a que se habían comprometido en los Contratos suscritos entre el IEPC y la empresa, apegados totalmente a derecho y con la única finalidad de dar certidumbre a los actos electorales.”

Con estas acciones de transparencia y del uso de los instrumentos jurídicos acordados, atajó el Representante del PRI, se disiparon rumores, suposiciones y aseveraciones de mala fe que únicamente buscaban el encono y manchar el proceso electoral. Aseveró, además, que tuvo acceso a los contratos y a los informes técnicos y tras su minuciosa revisión, se llegó a la conclusión de que las situaciones técnicas extraordinarias surgidas no incidieron de forma definitiva y concluyente en los resultados electorales, toda vez que cuando se suscitó una controversia derivado de ello, los candidatos y partidos inconformes acudieron ante los tribunales electorales locales y federales y estos, avalaron el proceso electoral y sólo en tres casos, se anularon las elecciones pero por motivos distintos a la impresión del material electoral; esto no quiere decir que no hubieran situaciones extraordinarias, porque sí las hubieron, pero estas se subsanaron y no existió dolo o mala fe y se actuó a tiempo y con total apego a las normas contractuales.

“Estas situaciones técnicas extraordinarias son una experiencia que deben corregirse para las próximas elecciones, para que el calendario electoral permita que el órgano electoral y las empresas impresoras cuenten con suficiente tiempo para que puedan ejecutarse los trabajos con la calidad requeridos”. Recordemos, apuntó Gordillo Flecha, “que en mayo de 2020 se reformó la Constitución para cambiar las fechas del Proceso Electoral y acortar sus procesos internos, lo que derivó en desajustes al momento de llevar a cabo cada uno de los actos del cronograma electoral, entre ellos, el Registro de Candidatos, el corte y aprobación definitiva por el Consejo General a las listas de candidatos, su remisión a la empresa impresora y la validación del material y el proceso de impresión”. Fueron situaciones extraordinarias, pero subsanables.

En este contexto, el Representante del PRI dio a conocer que este clima de opacidad y sospecha fue promovido por Grupo Intelligent Forms, ya que actualmente se encuentra demandado por el órgano electoral local ante el incumplimiento de diversas cláusulas contractuales derivados del Proceso Electoral 2018 y en un acto engañoso, ha pretendido litigar sus intereses ante las representaciones de los partidos y no ante los tribunales, como correctamente se debe realizar; por lo que hizo un llamado a que cualquier empresa o proveedor dirima sus controversias antes las instancias atinentes y no pretendan empañar a las instituciones electorales y a los partidos políticos. Por ello, concluyó el Representante del PRI, “felicito al IEPC y sus órganos técnicos así como a la Empresa Gráficos Corona por afrontar con total profesionalismo y apegados a derecho, la solución de estos contratiempos que fueron subsanados en tiempo y forma y que permitieron que el 6 de junio, los chiapanecos pudieran emitir su voto”.