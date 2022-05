Raúl Morón, candidato de Morena a Michoacán, se quedó sin registro tras votación del INE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó esta noche con 6 votos a favor y 5 en contra retirarle la candidatura a gobernador de Michoacán a Raúl Morón

El proyecto avalado señala que hubo la intención por parte de Morena y Morón de engañar al INE para evadir la responsabilidad de presentar los informes de precampaña del michoacano.

“Se advierte una intención de engañar a la autoridad para evadir la responsabilidad por la omisión en que se incurrió, en tanto que ni el partido Morena, ni el sujeto obligado, en el procedimiento de revisión de informes, hicieron valer esa excluyente de responsabilidad, sino que por el contrario, se insistió en que no era precandidato, que no había realizado actos de precampaña y que por lo tanto no tenía la obligación de informar nada al no estar registrado como precandidato”, se menciona en el proyecto.

El documento señala que Morena contará con 5 días para elegir a su contendiente.