Realizan operativo en bares de SCLC

Suspenden establecimientos que funcionaban de manera irregular

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Ante denuncias ciudadanas, la noche de este miércoles, autoridades de San Cristóbal de Las Casas implementaron un operativo con un fuerte despliegue de seguridad para verificar restaurantes y bares que funcionaban de manera irregular.

Durante la inspección se detectaron graves inconsistencias a las disposiciones vigentes en los establecimientos denominados Fly Concept Club, ubicado sobre la calle 1o. de Marzo, entre Andador 20 de noviembre y General Utrilla del Centro Histórico, y El Machetazo, con domicilio en la calle Comitán, esquina con avenida Yajalón, del Barrio del Cerrillo.

En ambos casos, se colocaron sellos de suspensión de actividades por distintas faltas al reglamento para la prestación de servicio al público, entre las que destacan no respetar horario de funcionamiento, no contar con constancia para venta de bebidas alcohólicas, no contar con programa de protección civil, que incluye salidas de emergencias, lo que ha puesto en riesgo inminente la integridad de sus clientes; así también por alterar el orden público, la salud y la seguridad de las personas que acuden a estos lugares.

De igual forma, se realizaron verificaciones en los establecimientos Revolución y La Casa Azul, del Centro Histórico de San Cristóbal de Las Casas; y en Toyol/Witz, Resto Café, ubicado en calle Comitán, entre las avenidas Cristóbal Colón y Tuxtla, en el Barrio del Cerrillo, donde elementos de la Dirección de Policía Municipal establecieron dispositivos de seguridad perimetral preventiva, sin que se registrara ningún incidente.

Cabe señalar que en estos tres últimos establecimientos, las autoridades estatales y municipales informaron que cuentan con la documentación requerida para su adecuado funcionamiento, además de que se constató que no infringen otras disposiciones de orden público, mismas que fueron denunciadas de manera anónima por algunos ciudadanos, por lo que continuaron con sus actividades normales.

En este operativo participaron elementos de la Policía, personal de la Jurisdicción Sanitaria II, Protección Civil, Servicios Públicos y la delegación de Control Sanitario, quienes advirtieron que continuarán con los operativos de manera aleatoria y quienes no cumplan con las disposiciones vigentes, serán acreedores a la suspensión de actividades y hasta clausura definitiva, según sea el caso, sin distinciones o preferencias de ninguna índole.