El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Recompensa para detener a hijos de ‘El Chapo’ es por muertes por drogas sintéticas

El mandatario señaló que la recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos para capturar a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán es parte de de un plan para combatir el tráfico de drogas sintéticas en ese país, ya que hasta el momento han muerto alrededor de 100 mil ciudadanos por el fentanilo.

“Se actúa con honestidad”: AMLO sobre dichos de Zaldívar sobre corrupción

Luego de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, asegurara que ya no hay corrupción en el Poder Judicial, López Obrador señaló que se está actuando con honestidad para terminar con este tipo de prácticas; sin embargo, dejó en claro que todavía falta para terminar con toda.

“Sin duda se puede decir que se actúa con honestidad, él (Zaldívar) es un hombre honesto, íntegro, honrado, no podría decir lo mismo de otros ministros ni de magistrados o de jueces. No quiero generalizar, pero creo que hace falta seguir limpiando, no sólo el Poder Judicial sino el Ejecutivo. La corrupción estaba arraigada, el gobierno era sinónimo de corrupción”, apuntó.