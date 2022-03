Refuerzan seguridad en Villacorzo

Rutilio Escandón entregó patrullas y uniformes, destacando que ha disminuido 14% los delitos generales en 3 meses

Villacorzo, Chiapas.- En su primera visita al municipio de Villacorzo en lo que va de esta administración que preside el alcalde Robertony Orozco Aguilar, el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, realizó la entrega de dos patrullas, uniformes y equipos tácticos a policías municipales.

En su mensaje de bienvenida, el Robertony Orozco destacó que está convencido que “sin seguridad no hay gobernabilidad, no hay garantías y no hay inversión”.

“Hablar de seguridad, es hablar de un gobernador que se levanta muy temprano, que es el primero que está en la mesa de seguridad revisando todas las estrategias y líneas de acción que permitan que Chiapas siga siendo el estado más seguro, porque tenemos un gobernador que aplica el estado de derecho y le ha dado certeza jurídica a los ciudadanos y eso nos motiva a nosotros a estar en la mesa de seguridad de manera diaria”, dijo.

“En este ayuntamiento estamos involucrando a la sociedad para que participe y nos acompañe para evaluar el actuar de nuestros elementos policiacos, toda vez que necesitamos mantener y fortalecer la confianza que usted le ha dado al pueblo de Chiapas”, continuó.

“Señor gobernador, tenga la plena seguridad que acá en Villacorzo tiene un pueblo aliado y que estamos trabajando arduamente desde el primer día de nuestra administración municipal, que le hemos dado prioridad a la seguridad del municipio y que prueba de ello es que el día de hoy estemos agradeciendo todo el equipamiento que nos ha otorgado”.

Orozco Aguilar, dijo que su gobierno invertirá más del 50 por ciento en materia de seguridad del fondo FORTAMUN y vamos a dignificar a nuestros policías que son los que hacen el trabajo más sensible de nuestra población.

También reconoció al maestro Sergio Aguilar Rivera, con quien han hecho el compromiso de redoblar esfuerzos y reconocen en él a un servidor público que camina, que escucha y que da resultados.

“En Villacorzo tiene usted a un gobierno municipal aliado, un Villacorzo de corazón que está convencido y que estamos trabajando gobierno y sociedad, porque estamos unidos por un mejor Villacorzo”, dijo el alcalde.

El mandatario estatal, luego de hacer la entrega de las patrullas y uniformes a las y los policías municipales, dijo que la seguridad es fundamental, es el primer paso y es la llave para mantener el progreso y el desarrollo de Villacorzo.

Desde este municipio el Rutilio Escandón, puso en marcha el programa “Tinta Preventiva” que busca prevenir factores de riesgo y a la vez brindar a la juventud oportunidades de autoempleo. Reconociendo el trabajo responsable, serio y comprometido del presidente municipal.

Por su parte, el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, felicitó al presidente municipal Robertony Orozco Aguilar, que a tres meses de haber iniciado su administración está poniendo el ejemplo al estar invirtiendo en materia de seguridad.

Destacó que en incidencia delictiva, Villacorzo disminuyó el 14 por ciento en delitos generales en ésta administración y en delitos de alto impacto disminuyó el 61 por ciento y, eso le aplaudimos que también los ciudadanos estén formando parte de la seguridad, dijo el funcionario estatal.