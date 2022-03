Ricardo Anaya reta a López Obrador

Ricardo Anaya retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a proceder contra sus hermanos Pío y Martín de la misma manera en que se le investiga a él por presunto enriquecimiento ilícito.

En un nuevo video Anaya Cortés indicó que podría presentarse a declarar ante el Reclusorio Norte solo si Pío y Martín López Obrador acuden el mismo día y a la misma hora ante el mismo juez.

Indicó que los tres deberán tener el mismo trato y valorarse sus pruebas de la misma manera.

Ricardo Anaya cuestionó al presidente López Obrador sobre si no procede contra sus hermanos Pío y Martín porque en realidad el dinero que recibieron era para él.

En días pasados, Anaya Cortés acusó al presidente de querer meterlo a la cárcel “con mentiras”, muestra de ello, señaló, fue el citatorio en el Reclusorio Norte para una audiencia.

Enfatizó que de presentarse en la cárcel sería detenido y se le quitarían sus derechos políticos, dejándolo sin la posibilidad de contender en 2024 por la Presidencia.

En respuesta al reto de que sus hermanos se presenten ante el juez, el presidente López Obrador llamó a Ricardo Anaya a hacer lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad.

Durante su conferencia de prensa matutina el primer mandatario acusó a su opositor de ser “chueco e hipócrita”, pues aseguró, “sabe muy bien que yo no persigo a nadie, no soy de malas entrañas, no odio, no soy igual a ellos”.

Respecto a sus hermanos Pío y Martín, reiteró que no tiene nada que ver con la Fiscalía General de la República (FGR) y que debe ser la autoridad competente la que actúe.

Con la información de: López Dóriga DIGITAL