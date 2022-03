Roberto Serrano trabajará por Chiapas

Seré diputado por tres años para beneficio de las y los chiapanecos

Agradece muestras de apoyo de ciudadanos de su Distrito

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- A 16 días de la elección más importante de la historia en nuestro país, el candidato a diputado local por el Distrito 02, de la Coalición Va por Chiapas, Roberto Serrano, prometió que de llegar al Congreso del Estado “no buscaré la reelección, trabajaré tres años para beneficio de todas y todos los chiapanecos”.

Al término del Foro Retos de la Seguridad Municipal y en entrevista, el abanderado del PRI, PAN y PRD externó su desacuerdo con la reelección de presidentes municipales y diputados, “déjenme comentarles que no estoy de acuerdo en la reelección en ninguna de sus formas, y de ganar el domingo 6 de junio, les digo de una vez, no la buscaré.

“Hace 111 años, miles de hombres y mujeres dieron su vida para acabar con la dictadura que imperaba en ese tiempo en México, hoy el mejor reconocimiento a esos luchadores sociales, es que cobre vigencia el lema Sufragio efectivo, no reelección”, enfatizó Roberto Serrano.

El candidato a diputado local por el Distrito 02 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez Poniente, dijo sentirse agradecido y satisfecho por la respuesta que ha encontrado en los electores de los barrios y colonias de los municipios de Berriozábal, San Fernando, Chicoasén y Osumacinta, con quienes ha platicado acerca de las propuestas que llevará al Congreso.

Destacó que “en cada visita casa por casa, he encontrado a familias preocupadas y con incertidumbre por la falta de empleo, por los elevados costos en el consumo de energía eléctrica, por eso me he comprometido a gestionar el regreso del subsidio a las tarifas de luz para que los hogares chiapanecos paguen menos”.

Hay mucho por hacer, dijo, y de ahí la importancia de que los ciudadanos salgan a votar por los candidatos de la Coalición Va por Chiapas, “que no haya duda, el 6 de junio vamos a ganar”.