Rusia reporta más de 180 mil casos de contagio en un día

Mientras la contagiosa variante ómicron se expande en Rusia, el país vuelve a alcanzar un nuevo récord diario de contagios de coronavirus, acumulando 180 mil 71 casos, siendo esta cifra diez veces más que las registradas hace un mes. La cifra publicada el domingo por el equipo estatal de lucha contra el coronavirus era de dos mil 800 casos más que el día anterior y continuaba una tendencia iniciada a mediados de enero, cuando los nuevos casos diarios rondaban los 17 mil.

Aunque el número de contagios ha aumentado de forma drástica en las últimas semanas, el equipo gubernamental indicó que las muertes diarias de covid-19 se mantenían estables o bajaban de forma marginal. Se habían registrado 661 muertes en las 24 horas previas, en comparación con 796 el 6 de enero. En toda la pandemia, el equipo de lucha contra el virus ha reportado 12.8 millones de contagios y 335 mil 414 muertes. El presidente, Vladimir Putin, dijo la semana pasada que su gobierno estudiaba relajar algunas restricciones contra el coronavirus, a pesar del aumento de los casos. Putin dijo a la principal asociación rusa de negocios que las autoridades no tenían previsto imponer ninguna cuarentena ni otras restricciones debido al repunte. Más aún, el gobierno levantó el requisito de siete días de aislamiento para contactos de pacientes de covid-19. Ante su mayor ola de contagios hasta ahora, las autoridades rusas se han resistido a imponer grandes restricciones y rechazado varias veces la idea de una cuarentena. Rusia sólo tuvo una cuarentena de seis semanas en 2020 y en octubre de 2021 se pidió a mucha gente que no fuera a trabajar durante una semana. Pero aparte de eso, la vida ha seguido casi como de costumbre, e incluso las normas sobre cubrebocas se aplican de forma irregular. En las últimas semanas, cada vez más regiones rusas han empezado a introducir normas para menores de 18 años, ya que según las autoridades la ola actual afecta a los niños mucho más que las anteriores. En muchos lugares, las escuelas han pasado a clases a distancia o ampliado las vacaciones de los alumnos. En San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, se ha prohibido de forma temporal el acceso de menores a la mayoría de espacios públicos. Rusia no empezó a vacunar a los niños de entre 12 y 17 años hasta el mes pasado con la vacuna rusa Sputnik M, la misma fórmula que la Sputnik V pero con una dosis menor. Según reportes en medios y usuarios de medios sociales, sólo se han distribuido pequeñas cantidades de la vacuna para adolescentes. Sólo en torno a la mitad de la población de 146 millones de personas en Rusia se han vacunado por ahora, a pesar de que el país fue uno de los primeros del mundo en lanzar vacunas contra el covid-19.

