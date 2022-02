Salud suspende clínica particular de Tuxtla

Dipris suspende trabajos y servicios de la Clínica Ángeles de Bethel; su licencia de quirófano está vencida

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Como parte de las verificaciones sanitarias regulares a unidades médicas públicas y privadas, y derivado de denuncias de la población, la Secretaría de Salud del estado, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), suspendió de manera total los trabajos y servicios de la Clínica Ángeles de Bethel, ubicada en la capital chiapaneca.

En el marco de la sesión ordinaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, la dependencia expuso que la Clínica Ángeles de Bethel, que se ubica en la colonia Xamaipak, fue suspendida porque operaba al margen de la ley, debido a que su giro corresponde a maternidad y los servicios ofertados son de cirugía general y estética, sin contar con licencia sanitaria ni permiso para ello.

La Dipris llevó a cabo un operativo de supervisión a dicho establecimiento médico y encontraron que no cumple con los protocolos de salud, infraestructura y medidas de bioseguridad.

Detalló que la licencia sanitaria no coincide con el rotulo exterior; el quirófano no cumple con las medidas físico-sanitarias; las curvas sanitarias están desgastadas; la circulación del personal se da en un sólo sentido; no cumple con aire circulante dentro del quirófano; no cuenta con clima grado médico.

Además, la autoclave (equipo de esterilización) no tiene acceso a mantenimiento fuera de la Central de Equipos y Esterilización (CEYE); se encontraron medicamentos caducados y controlados, sin contar con la licencia para ello, por lo que se realizó el aseguramiento de dicho material; también carece de registros que avalen el perfil profesional del personal que ahí labora; no existe registro de pacientes atendidos y los expedientes son inconsistentes, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico.

Al momento de la verificación, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios encontró cinco pacientes hospitalizados, dando a los responsables un lapso no mayor a 72 horas para poder referirlos a otras unidades médicas para su seguimiento y recuperación, con el propósito de no violentar sus derechos humanos y privilegiando su integridad; luego se procedió a colocar sellos de suspensión en los quirófanos y una vez cumplido el término de 72 horas se clausurará de manera total la unidad.

La Secretaría de Salud del estado, en coordinación con otras instancias gubernamentales, dará seguimiento puntual a este hecho para hacer las indagatorias correspondientes y deslindar responsabilidades.

Por último, la dependencia estatal refrendó su compromiso de velar por la seguridad y bienestar de los chiapanecos, al realizar este tipo de acciones que garantizan que los servicios de salud públicos y privados brinden atención de calidad y se apeguen a las normas oficiales.