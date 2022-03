Se abrió socavón en Jerusalén

Un total de 7 camiones de bomberos acudieron al lugar, pero los informes iniciales indicaron que no hubo heridos en el incidente, de acuerdo con The Times of Israel.

La Policía de Israel dijo haber recibido un informe de “un colapso” en el estacionamiento del hospital.

Un video de una cámara de seguridad compartido en las redes sociales mostró la caída de al menos 3 autos en el socavón, que creció en tamaño a medida que se hundía poco a poco más espacio del estacionamiento.

El Centro Médico Shaare Zedek abrió recientemente un nuevo estacionamiento con capacidad para varios cientos de vehículos.

El socavón parece haberse abierto en el área del antiguo estacionamiento, cerca de la estación de pago a la salida.

Además de las obras en el nuevo estacionamiento, un túnel pasa por debajo del antiguo estacionamiento y del propio hospital, de acuerdo con reportes israelíes.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Israel dijo que además de los 7 camiones de bomberos que fueron enviados al lugar, también se envió una unidad especial de rescate para buscar a las personas que pudieran haber quedado atrapadas dentro de los vehículos que cayeron al socavón.

Una investigación y un estudio del terreno realizados en el sitio del colapso del estacionamiento en el Centro Médico Shaare Zedek en Jerusalén indicaron que las excavaciones de túnel cercanas habrían llevado al socavón, según la cadena Kan.

Una cueva o espacio entre el suelo y el túnel de la Ruta 16 excavado cerca del sitio aparentemente estaría relacionado. Imágenes de video también revelaron una grieta masiva en el centro de una carretera cerca del hospital un día después.

La Policía de Israel ha cerrado la carretera, mientras que investigaciones adicionales están en camino, según la cadena israelí.

El Ministerio de Asuntos de Jerusalén abrió una investigación para determinar si había una conexión entre los túneles que se estaban cavando en la carretera y la parte del estacionamiento que se derrumbó.

Con información de Enlace Judío