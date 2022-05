Se cumplen seis días de mantener secuestrada la alcaldía de Pichucalco

Exigen el aumento salarial del 10 por ciento a trabajadores del área de limpieza

Manuel Morales/Corresponsal del Diario de Chiapas

Pichucalco, Chiapas.- Se cumplen seis días que el ex secretario municipal, Eduardo Velázquez Espinosa mantiene secuestrado la alcaldía de Pichucalco. No obstante, para dejar el plantón, el ex funcionario municipal exige a cambio que lo reinstalen y el aumento salarial del 10 por ciento a trabajadores del área de limpieza.

Eduardo Velázquez, en diversos videos afirma que desea generar un diálogo para darle solución a sus demandas planteada a través de un pliego petitorio. En dicho pliego también menciona que ninguna de las personas que se encuentran en la toma del Palacio tengan responsabilidad jurídica, al tiempo que se han restablecido a sus cargo Mario Gutiérrez, tesorero; Rustbel Martínez, director de la Policía; y Eduardo Velázquez, secretario municipal.

La postura de ellos es seguir en la nómina municipal, pero la decisión del cabildo fue separarlos del cargo por irregularidades administrativas y financieras, afirmó Angel Culebro a través de un mensaje que dirigió a la ciudadanía.