Se inauguró el mes de Oaxaca en Estados Unidos

El evento tiene como fin la promoción económica, cultural, gastronómica y turística del estado de Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, de la mano del embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, inauguró el Mes de Oaxaca en los Estados Unidos, que busca abrir nuevas rutas para el crecimiento y la reactivación económica de la entidad, a través de la difusión de las tradiciones, la riqueza natural y cultural del estado.

En el marco de la inauguración de este evento, también se celebró la calenda, desfile festivo tradicional que se caracteriza por la música de banda y la degustación de mezcal; así como una muestra de la Guelaguetza con la participación de la Banda Filarmónica Maqueos Music y el ballet folklórico oaxaqueño Nueva Antequera, ambos integrados por oaxaqueños residentes en el estado de California.

“Nuestra presencia aquí responde a una agenda estratégica de mi gobierno: hacer de Oaxaca una marca reconocible en todo el mundo, que dé respaldo a las creaciones y el esfuerzo de miles de oaxaqueñas y oaxaqueños que cuidan y preservan la grandeza de nuestro estado para que eso se traduzca en una mejor economía, en más empleos y bienestar para nuestra gente”, señaló Alejandro Murat.

El gobernador agradeció al presidente Andrés Manuel por impulsar una agenda de trabajo que busca el desarrollo del sur y sureste de México; y junto con el embajador Moctezuma firmaron un convenio marco para implementar una estrategia de coinversión con las agrupaciones o clubes de migrantes oaxaqueños con el objetivo de realizar obras de infraestructura social en las zonas rurales de Oaxaca.

Cabe mencionar que durante el Mes de Oaxaca en Estados Unidos también se llevarán a cabo encuentros con empresarios estadounidenses, asociaciones empresariales y centros de investigación (think tanks), tales como el Atlantic Council y la US Chamber of Commerce, con el fin de impulsar estrategias que permitan promover y facilitar la inversión para incentivar el crecimiento económico.

Del 28 de octubre al 4 de noviembre, a las 18:00 horas se desarrollarán charlas con el fin de dar a conocer el esplendor de la entidad y tratarán temas como la certificación Hecho en Oaxaca, mezcal y agaves del estado, café Pluma, gastronomía de los Valles Centrales e Indicaciones Geográficas de la entidad.

El acceso a las pláticas será previo registro en la página de internet www.instituteofmexicodc.. Mientras que la exhibición del altar de día de muertos, arte y cultura permanecerá abierta al público hasta el próximo 20 de noviembre de 11:00 a 18:00 hrs.

Con información de: Milenio