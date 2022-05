Se rehúsan a vacunarse en Aldama

El presidente municipal afirma que solo el 6 o 7 por ciento ha recibido el biológico contra el COVID

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

Aldama, Chiapas.- Por falta de comunicación, no se han querido vacunar contra el COVID-19, en el municipio de Aldama, así lo aseguró Alfonso Pérez Sántiz, presidente municipal nombrado por usos y costumbres.

Aseguró que por falta de comunicación e información, los pobladores de su municipio, no han aceptado recibir la vacuna contra COVID-19, por diferentes rumores, como el que las vacunas es invento del gobierno.

“Está muy bajo el porcentaje de las vacunas en Aldama, esto por falta de comunicación e información, hay varios rumores que la vacuna es mala, además hay gente que no creen todavía en el coronavirus, para ellos no existe, la gente es muy especial, hasta ahora no quieren vacunarse”, aseguró.

Indicó que hay una caravana de vacunación en Aldama, pero la gente no quiere porque tienen miedo, “esperemos que la ciudadanía recapacite para que se vacunen, ante el conflicto que hay en Aldama aún no nos hemos reunido, pero ya poco a poco nos reuniremos con Jurisdicción Sanitaria”.

Aseguró que el 6 o 7 por ciento son los que han recibido la vacuna, «ellos están muy seguros, dicen que Dios los va a cuidar, por eso no quieren la vacuna, como presidente es mi responsabilidad de que apoye a mi municipio, tenemos que ayudar y hacer entender a la gente”.

Finalmente, expresó que la próxima semana se reunirá con autoridades sanitarias, para discutir el tema de la salud, así también se reunirá con autoridades de las comunidades de su municipio, “Yo sí creo en el COVID, ya murieron personas de la tercera edad por esta enfermedad, pero la gente aún no ha entendido, por eso nos vamos a reunir para tratar este tema”.