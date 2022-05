Seguirán fuertes vientos

Rutilio Escandón llamó a tomar precauciones para prevenir riesgos

M de R / Diario Multimedia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas mencionó que el fin se semana, fuertes vientos azotaron la Costa y el Soconusco del estado, por lo que hizo un llamado para seguir con los cuidados, ya que de acuerdo a los expertos, va a seguir el viento, lo que pone en peligro a los pescadores, pero también hay que evitar el fuego, ay que con los vientos intensos se propaga con facilidad y puede ocasionar accidentes fuertes.

“Prevengamos, no descuidemos porque el riesgo es latente, evita estar en los lugares donde hay vulnerabilidad por la presencia de estos fenómenos. Tenemos en estos lugares los refugios temporales, no dudes en asistir para recibir la atención adecuada para ti y tu familia”, detalló. Concluyó diciendo que hasta el momento no se han tenido pérdidas humanas, y que todas las autoridades desde la Mesa de Seguridad están trabajando para atender estas necesidades urgentes.