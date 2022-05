Si no quieren, no los manden

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los padres de familia para que, si no quieren que sus hijos regresen a clases presenciales, “pues no los manden”, y pidió a los legisladores no politizar el tema por “andar de ganagracia”.

En la conferencia mañanera, el mandatario aclaró que el regreso presencial a las aulas es voluntario, sin embargo, dijo que es necesario reponer el tiempo perdido durante el cierre de las escuelas por la pandemia, ya que la educación a distancia ayudó, pero no es lo mismo.

López Obrador reconoció que las escuelas pueden estar en mal estado debido a la falta de actividades durante el último año, por ello, insistió en la necesidad de que padres de familia y personal docente apoyen en la rehabilitación de los planteles. Asimismo, aprovechó para pedir a los legisladores que no metan temas políticos en el debate.

Al ser cuestionado si no habría marcha atrás en el regreso a clases, aún cuando hay estados en semáforo naranja y rojo, el jefe del Ejecutivo federal respondió que no.

