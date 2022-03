Sin seguridad no hay inversión: Paco Rojas

Impulsará reactivación económica de los sectores productivos de Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Con la premisa de que, si no hay seguridad, no hay inversión y por ende no se generan empleos, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, reiteró su compromiso con los tuxtlecos de velar por la seguridad y reactivación económica local afectada por malas decisiones administrativas y la pandemia.

Al visitar el mercado San Juan y conocer las inquietudes de los locatarios y locatarias, así como clientes del lugar, habló de la necesidad de buscar estrategias para a revivir los comercios y sean una fuente de negocio, de trabajo y hacer que el dinero generado se quede entre los tuxtlecos.

Mi papel como alcalde será motivar a la unidad para buscar acuerdos, negociar para que, junto con los locatarios, busquemos soluciones ante problemas que necesitan enfrentarse como lo hecho en su primer mandato cuando regularizó el ambulantaje, buscando que todos sean beneficiados porque si le va bien a Tuxtla, nos va bien a todos.

“Nuestra propuesta es que el municipio impulse campañas de promoción en los mercados de Tuxtla para aumentar la economía local, capacitar a las y los locatarios a que aprendan a modernizarse, usando las posibilidades del pago tarjeta de débito o crédito y contar con cajeros automáticos dentro del mercado”, destacó.

Paco Rojas dijo que su gobierno emprenderá acciones en la economía naranja para impulsar la industria cultural, creativa, turística y de innovación para convertirla en un eje económico y de desarrollo de la ciudad. “La sociedad quiere propuestas porque de descalificaciones personales ya está cansada”, subrayó.

Al saludar uno a uno a las y los locatarios del ‘San Juan’, recordaron que cuando Paco Rojas fue presidente municipal, “sí nos cumplió, fue un gobierno de puertas abiertas. Y no olvidamos que fue Paco que reubicó a los vendedores que se encontraban en el exterior del mercado ofreciendo sus productos bajo el sol, reacondicionando varios puestos e integrándolos al interior del mercado. Hasta la fecha ahí siguen”.