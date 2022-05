Suma Chiapas 65 casos positivos de COVID-19

En las últimas horas se notifican cuatro decesos en tres mujeres y un hombre

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 30 de julio de 2021.- En Chiapas se registraron 65 casos de COVID-19 en las últimas horas, el mayor número en personas de 25 a 34 años de edad, además de cuatro defunciones, dio a conocer la Secretaría de Salud del estado.

La dependencia estatal informó que los cuatro decesos corresponden a tres mujeres de 47, 53 y 90 años, de los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula; así como un masculino de 56 años, originario de Tapachula, quienes presentaban enfermedades crónicas como diabetes, obesidad e hipertensión arterial.

Los casos registrados recientemente son los siguientes: 32 en Tuxtla Gutiérrez; 11, Tapachula; en Berriozábal y Pichucalco, tres cada uno; dos en Tonalá; y un caso por cada uno de los siguientes municipios: Acacoyagua, Ángel Albino Corzo, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Comitán, Jiquipilas, Ocozocoautla, Suchiapa, Tenejapa, Teopisca, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores y Zinacantán.

La Secretaría de Salud estatal hizo un llamado a la población a seguir extremando precauciones y no bajar la guardia, ya que la pandemia continúa, sobre todo en el grupo de las y los jóvenes, ya que su edad no es una barrera para el virus y corren el mismo riesgo si no mantienen las medidas de higiene.