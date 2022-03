TEPJF ordena continuar investigación contra Samuel García

El proyecto dio la razón tanto a Morena como a Samuel García y MC: no se dieron diligencias a los implicados, pero tampoco se deslindaron responsabilidades por el ilícito.

?

El Tribunal Electoral revocó la multa de 28 millones de pesos impuesta a Movimiento Ciudadano por las triangulaciones millonarias con que la familia del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García realizó aportaciones indebidas a su campaña, por considerar que debe citar a comparecer a los implicados y deslindar responsabilidades directas por el destino y uso de las aportaciones ilícitas.

Morena, Movimiento Ciudadano y Samuel García impugnaron la resolución del Instituto Nacional Electoral de sancionar con 28 millones 53 mil pesos a Movimiento Ciudadano, lo que representa el 200 por ciento de las triangulaciones que realizó la familia del entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León por 14 millones 26 mil 500 pesos.

Morena alegó que el INE debió calificar como una infracción grave mayor y cancelar el registro del partido por la magnitud de la afectación a los principios constitucionales; que también debieron sancionar a Samuel García por ser el denunciado y beneficiado; y que el Consejo General no se pronunció sobre le destino de la totalidad de los recursos, lo que consideran relevante porque pudieron impactar en la campaña a la gubernatura.

Mientras que el ahora gobernador electo y su partido alegaron violaciones al debido proceso y al principio de taxatividad, así como una inadecuada valoración de pruebas, y un incorrecto análisis de la infracción y la sanción.

El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón dio la razón a ambas partes, por lo que propuso revocar la sanción “ya que la autoridad no ejerció de manera exhaustiva sus facultades de investigación. Primero, no se requirió a las personas físicas y morales involucradas en la supuesta triangulación de recursos para que justificaran la licitud de la transacción; segundo, no se pronunció sobre el destino de la totalidad del monto involucrado”.

La sentencia ordena al Instituto Nacional Electoral a que en 15 días naturales a partir de que reciba la notificación de la sentencia, emita una nueva resolución con debidas diligencias, valorando los elementos de prueba y deslindando responsabilidades de cada uno de los implicados, que implique un pronunciamiento claro del destino de la totalidad del monto implicado.

MILENIO reveló que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE investigaba aportaciones por más de 17 millones de pesos de parte de la familia de Samuel García de noviembre de 2020 a abril de 2021; finalmente acreditaron que más de 14 millones de pesos fueron aportados en tiempo de campaña que de manera indebida a través de triangulaciones al partido que luego, Movimiento Ciudadano hizo pasar por donaciones en especie de proveedores.

Su madre Bertha Alicia Sepúlveda Andrade, quien la UIF confirmó que no tiene capacidad económica sólida y nunca ha hecho declaraciones fiscales, aportó 9.7 millones de pesos mediante las empresas SAGA Tierra y Bienes Inmuebles que de acuerdo a la UIF, tiene características de empresa fachada; mientras que su hermano Roberto Miguel aportó 840 mil pesos y su hermana Silvia Catalina un millón 895 mil pesos provenientes de las empresas Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC.

La madre del gobernador electo, su hermano, su hermana y las compañías familiares involucradas deberán ser citadas por el INE para que aclaren estas aportaciones.

La sentencia aprobada por unanimidad, implica que el INE los escuche, valore sus argumentos y pruebas, e indague sobre el destino de todos los recursos, por lo que podría aplicar la misma multa o modificarla, ya sea en un monto mayor o menor. Incluso, podría sumar una multa económica directa a Samuel García y sus familiares por estas aportaciones indebidas, tal como lo solicitó Morena.

FS

Con información de: Milenio