Tras covid-19, pobreza extrema aumentó a 86 millones de personas

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que tras la crisis del covid-19, en la región aumentó la pobreza extrema y la desigualdad, así como el número de millonarios, además de que está el riesgo de tener una generación perdida; ante esta realidad, urgió a aumentar la inversión pública para garantizar el derecho a la salud con acceso a atención oportuna y de calidad para toda la población.

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, refirió que si bien la pobreza tuvo una disminución entre 2020 y 2021, pues la cantidad de personas en esta condición pasó de 204 a 201 millones de personas, la pobreza extrema aumentó de 81 a 86 millones de individuos, “en 2021, a pesar de la recuperación, se proyecta un retroceso de 27 años con aumento de la pobreza extrema”, dijo.

Durante la presentación del documento “Panorama Social de América Latina 2021”, refirió que en 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios. Si se excluyen las transferencias no contributivas del Estado, fueron 36.7 por ciento; además, persisten brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y la niñez. La funcionaria de la Cepal resaltó que la pobreza en hogares cuyos jefes no completaron la educación primaria fue 49 por ciento, 5.2 veces superior a hogares cuyos jefes completaron la educación terciaria (9.4 por ciento, y la incidencia de la pobreza en hogares cuyos jefes de hogar completaron la secundaria aumentó casi 9 puntos porcentuales en 2020, al alcanzar 35.8 por ciento.

Desigualdad

Respecto a la desigualdad, indicó que ésta aumentó entre 2019 y 2020 y se quebró una tendencia decreciente que venía observándose desde 2002, pues el Coeficiente de Gini aumentó en 0.7 para el promedio regional entre 2019 y 2020. Bárcena explicó que en 2021, el tamaño de los estratos altos, medios-altos y medios-medios se recuperó de la mano del crecimiento económico y la protección social; pero los extremos pobres siguieron creciendo y en 2022, una baja en el crecimiento y eventual reducción del gasto en transferencias puede ampliar aún más las brechas y la vulnerabilidad.

Más millonarios

La secretaria ejecutiva de la Cepal informó que entre 2019 y 2021, el patrimonio de los millonarios en siete países de la región aumentó 14 por ciento. Luego de una caída de 19 por ciento entre 2019 y 2020, la riqueza de los billonarios creció en 41 por ciento entre 2020 y 2021; y en siete países de la región en 2021, 104 personas poseen, en promedio, un patrimonio alrededor del 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de sus países.

