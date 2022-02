Tuxtla necesita proyecto de ciudad más que de partido: Manuel Sobrino en sede del PAN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En tiempos normales, podría resultar incongruente la alianza PAN-PRI-PRD, pero no estamos en tiempos normales, estamos en el tiempo de lo extraordinario frente a lo normal, señaló Manuel Sobrino Durán al asistir a la sede del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional.

Por su parte Dorrel Cristian Vicente Maldonado, Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Tuxtla Gutiérrez, al dar la bienvenida a Manuel Sobrino dijo que Tuxtla es lo más importante así como el bienestar de su gente y que son bienvenidas las propuestas que abonen a ello. En esta reunión se contó con la presencia entre otros de Carlos Palomeque, Mirna Torres Avendaño y Jovannie Ibarra Gallardo.

Asimismo, Katalina Karavantes, Consejera Nacional y Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer del PAN, así como Carlos Avendaño De León, Consejero Vitalicio de Acción Nacional, destacaron las grandes coincidencias en principios y propuestas que encontraron en la participación de Sobrino Durán, resaltando ambos que quien abandere la Alianza en Tuxtla, deberá tener una visión ciudadana para sacar adelante a la capital chiapaneca.

Manuel Sobrino enfatizó que hoy Tuxtla no necesita un proyecto de partido, necesita un proyecto de ciudad donde las coincidencias no sean las siglas ni los colores, donde la coincidencia sea el pensamiento de cómo queremos vivir

Enfatizó Sobrino Durán que es necesario transmitir confianza con la Alianza Va por Chiapas y quien debe asumir el liderazgo de la recuperación es la Alianza, no otras opciones gastadas que son más de lo mismo y que lo único que han dejado es atraso y marginación, son necesarias caras nuevas y limpias.

Hoy se tiene una gran oportunidad de tomar en cuenta la participación ciudadana, para hacer entre todos, algo importante por Tuxtla Gutiérrez y marcar una nueva manera de hacer política, reconoció Manuel Sobrino, ante la familia panista de la capital chiapaneca.

Finalmente, Manuel Sobrino dijo que Morena no ha podido manejar la pandemia, ni ayudar a los empresarios, emprendedores, ni a la ciudadanía, pues lo poco que reparten no resuelve la pobreza, y sí la han aumentado, por ello quien no sepa administrar con la pandemia estará condenado al rezago y a la pobreza.