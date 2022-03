Un año para celebrar, medallistas olímpicas mexicanas

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez celebrarán la Nochebuena de un año especial luego de conquistar una presea olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron suspendidos el año pasado.

Orozco reflexiona que 2021 ha sido importante en su trayectoria, en la que volvió a un podio olímpico después de haber brillado en la edición de Londres 2012 con una presea de plata en la plataforma sincronizada. Este año volvió a lucir en la misma prueba al lado de Agúndez con la presea de bronce para mantener la tradición tricolor de ganar preseas en esta disciplina.

Para mí fue un año completo, uno que tuvo altas y bajas y, sobre todo, pude completar mi sueño, en el que después de nueve años volví a tener la sensación de estar en un podio olímpico”, reflexionó Orozco.

Me di cuenta de que hago lo que me gusta, me encanta subirme a la plataforma. Me ayudó a ver el lado positivo de lo complicado que ha sido el tema de la pandemia. Llegar a Tokio fue completamente distinto, a la vez que viví todo con mucha emoción”, explicó la clavadista, quien conquistó su primer podio olímpico junto a la veterana Paola Espinosa.

Para Agúndez esta celebración de fin de año es especial al llegar después de haber debutado en las magnas justas de verano, las que acompañó con una de las cuatro preseas de bronce que logró el deporte mexicano.

Disfruté cada una de las ejecuciones, las buenas, las malas, siempre hubo en mí una gran sonrisa durante toda la competencia. La medalla que ganamos significa mucho, para mí”, explicó la joven clavadista de 21 años. “Este 2021 me hace creer que los sueños se pueden cumplir, los objetivos se pueden alcanzar si uno trabaja para ello. También me demostré a mí misma el potencial que tengo”.

Agúndez se siente satisfecha de cómo termina el año y por el momento se encuentra en su natal Baja California, lista para festejar con su familia la Navidad y recibir el próximo año con toda la energía.

Me espera regresar a entrenar en enero, desde mi cirugía, creo que estaré lista para regresar a entrenar y estar presentes en cada una de las competencias que nos esperan el próximo año”.

Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco concluyen este año con el objetivo de seguir su preparación en este naciente ciclo olímpico para buscar su clasificación para las justas de París 2024.

Después de lucir en la fosa de Tokio con las evoluciones que las llevaron a la tercera posición en la prueba sincronizada de plataforma, ambas fueron sometidas a cirugías de las que siguen en procesos de rehabilitación.

Orozco requirió una intervención en el hombro, procedimiento por el que llevó un cabestrillo varias semanas, mientras que Agúndez requirió la cirugía en la rodilla derecha.

Ambas pasarán las festividades de fin de año con sus familias y comenzarán el trabajo físico en enero para afrontar las competencias más importantes del año.

Esperan que su evolución física sea satisfactoria y las ponga en el camino para competir al más alto nivel en el Mundial de Natación de Fukuoka, que se va a realizar del 13 al 29 de mayo.

Pero su objetivo está puesto en no acarrear ningún problema físico para el año 2023, en el que buscará una nueva clasificación olímpica en el Mundial que se realizará en Doha.

Los Mundiales serán en años consecutivos debido a las postergaciones que se realizaron en las competencias del ciclo olímpico por la pandemia de covid-19.

Para las mexicanas, será una oportunidad para afinar detalles y para volver a integrar una delegación deportiva mexicana en las justas de verano.

Con la información de: Excelsior