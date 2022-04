?Urge regresar a clases presenciales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó La Mañanera desde Palacio Nacional, en donde anunció que se comunicará con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, y con el secretario general de la ONU.

AMLO inaugura el Foro Generación Igualdad

El mandatario inauguró el Foro Generación Igualdad, junto con el secretario general de la ONU, António Guterres, quien afirmó que la «violencia contra las mujeres va en aumento; la pandemia ha destruido millones de vidas de mujeres y niñas».

México tiene un Congreso y un gabinete paritarios: Olga Sánchez Cordero

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dijo que México tiene un Congreso y un gabinete paritarios, «queremos que las políticas de nuestros gobiernos se construyan con voz y participación de mujeres». «Compartirles al mundo que tenemos Congreso paritario y en el gobierno un gabinete paritario».

«Nos llena de dolor y vergüenza», dice AMLO sobre mujer asesinada en Tulum

López Obrador lamentó el asesinato de Victoria Esperanza Salazar, la mujer de El Salvador que fue sometida y asesinada por policías en Tulum, Quintana Roo. «Es un hecho que nos llena de pena, dolor y vergüenza. Decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, a las mujeres del mundo que se va a castigar a los responsables, ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad».

Marcelo Ebrard celebra que Kamala Harris sea encargada de tratar migración en EU

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, celebró que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya designado a Kamala Harris como encargada de tratar problemas de migración, «nos alienta».

AMLO asegura que esperará para vacunarse contra COVID-19

El Presidente dio a conocer que se realizará estudios médicos antes de aplicarse la vacuna contra covid-19, por lo que esperará a pesar de que ya le corresponde, «vamos a ver qué me dicen los médicos, me van a hacer análisis en una semana, 10 días y dependiendo de eso ya me vacunan».

«Me recomendaron que esperara yo para la vacuna porque tenía yo anticuerpos suficientes, pero ya ha pasado el tiempo, de todas maneras quiero que ellos sean los que me recomienden lo que más conviene».

AMLO pide a ciudadanos cuidarse del covid-19 en Semana Santa

El mandatario pidió a los ciudadanos contra covid-19 en Semana Santa, «no se prohíbe nada, es cosa de tomar conciencia, la pandemia continúa desgraciadamente; está bajando en número de contagios, pero hay pandemia, y hay que procurar no enfermarnos hasta que tengamos la vacuna que nos proteja».

Próxima semana estarán vacunados todos los adultos mayores de CdMx, dice AMLO

Informó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer hoy que se estima que para la próxima semana ya estén vacunados todos los adultos mayores de la capital del país.

Urge regresar a clases presenciales: AMLO

López Obrador reiteró que es urgente el regreso a clases presenciales, por lo que tras la vacunación de adultos mayores seguirá la aplicación de las dosis a los maestros y personal educativo tanto del sector público como privado, «urge regresar a clases presenciales».

Con información de Milenio